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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاطمة ناعوت ترد على يوسف زيدان بعد تصريح "أنا أهم من طه حسين"

فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت

علقت الكاتبة فاطمة ناعوت، على جملة الدكتور يوسف زيدان، عن عميد الأدب العربي طه حسين، والتي قال فيها: "أنا أهم من طه حسين"، قائله: "الجملة لم تكن واقعية والكلام مجتزأ".

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وأضافت الكاتبة فاطمة ناعوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الجملة لم تكن واقعية لأننا كنا في حضرة طه حسين ولم نقبل أن يتم التقليل من قيمة عميد الأدب العربي".

أشارت الكاتبة فاطمة ناعوت: "طه حسين كان مستقبل الثقافة في مصر، واستحق أن يكون منهجا دراسيا في المدارس".

وتابعت: " المثقفون غضبوا من جملة يوسف زيدان لأنهم لم يحضروا ولم يروا ما حدث بالندوة"، مشيرة: "لو تم الانتقاص من قيمة طه حسين «هاكله بأسناني»، مشددة على أن يوسف زيدان تأسس على مدرسة طه حسين".

فاطمة ناعوت يوسف زيدان

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