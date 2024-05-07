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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فرقة وادي النطرون تقدم "ونيسة" ضمن مسرح قصور الثقافة

صدى البلد

شهد قصر ثقافة وادي النطرون، الأحد، العرض المسرحي "ونيسة"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة البحيرة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض المسرحي حول قصة ونيسة التي قتل زوجها لأنه كان يدافع عن الحق ضد الشخص الغريب الذي هبط إلى بلدتهم وحاول سرقة ثرواتها وخيراتها، فتحاول أن تقاوم هذا الغريب بمساعدة أهل البلدة، ويوضح العرض كيف يتحكم هذا الغريب بأقدارهم ومصائرهم محاولا السيطرة عليهم، من خلال تشغيلهم في المحاجر واستغلال فقرهم ومعاناتهم التي يمتلكها وتعاونه مع قوى خارجية في الكثير من المؤامرات التي تسعى لهدم البلدة وتقويض دعائمها.

"ونيسة" شريحة فرقة قصر ثقافة وادي النطرون، تأليف يس الضوي، وإخراج محمود فيشر، أشعار محمود أحمد، ألحان شريف ياسر، استعراضات بلال الشامي، إضاءة حسين جمال، هندسة صوتية أحمد الجندي، راغب درويش، تنفيذ ديكور أحمد صيام، عماد الجزار، مساعدو إخراج نور المصري، عمرو المصري، مخرج منفذ رضوى الحاروني.

أداء تمثيلي نورين الخولي، أحمد عبد الحفيظ، محمد منتصر، زيزي محمود، أحمد رمضان، حسين عبد الكريم، أحمد مصطفى، مصطفى جمال، كريم عمارة، أحمد قطب، وعد هيثم ،مصطفى صديق، سلوان محمود، سارة عبد الجليل، أحمد حسن، السيد مصطفى، يوسف ممدوح، فارس داود، حسن محمد، محمد عبد الحفيظ، ريهام السيد، فؤاد صلاح، سلمى إبراهيم، فتحي رأفت، أميرة ناجح رضوى إبراهيم، راغب درويش.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. محمد زعيمة، المخرج جلال عثمان، د. مصطفى التهامي، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

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مسرحيات مجانية 

 

وتقدم قصور الثقافة ثلاثة عروض مسرحية مجانية أخرى بمحافظة البحيرة، وهي "قارب بلا صياد" لفرقة قصر ثقافة دمنهور يوم 11 مايو، قصة أليخاندرو كاسونا وإخراج عمرو جلال، وعرض "ست شخصيات تبحث عن مؤلف" لفرقة أبو المطامير يوم 12 مايو بمسرح القصر، قصة لويجي برانديللو وإخراج محمد البياع، وعرض "السد" للفرقة القومية بالبحيرة يوم 13 مايو بمسرح قصر ثقافة دمنهور، عن "جوابات حراجي القط" لعبد الرحمن الأبنودي، وإخراج محمد عفيفي.

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