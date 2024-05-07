تركيا تفرض غرامة 10.4 مليون دولار على "ميتا" لهذا السبب

فرضت هيئة المنافسة التركية غرامة إدارية قدرها 10.4 مليون دولار على شركة “Meta” ميتا المالكة لمنصة فيسبوك.

وأفادت قناة TRT Haber التي تديرها الدولة بأن هيئة المنافسة التركية قررت تغريم ميتا بسبب تبادل بيانات المستخدمين بين منصات الشبكات الاجتماعية التابعة لها.

وفي مارس الماضي، فرضت الهيئة إجراءً مؤقتًا على شركة ميتا بهدف عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستجرام وThreads أثناء التحقيق في احتمال إساءة استخدام موقع الشركة المهيمن في السوق.

واستجابة لذلك أعلنت ميتا الشهر الماضي إغلاق منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها Threads في تركيا مؤقتًا اعتبارًا من 29 أبريل من أجل الامتثال للأمر المؤقت الصادر عن هيئة المنافسة التركية.

وتم فرض غرامة يومية قدرها 148 ألف دولارفي مارس على الشركة، ومع ذلك، فُرضت على الشركة غرامة إدارية بقيمة 10.4 مليون دولار بسبب إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.

وفقًا لسياسة ميتا، يُطلب من المستخدمين أن يكون لديهم حساب “Instagram” إنستجرام لتسجيل الدخول إلى تطبيق Threads.

واضُطر المستخدمون الذين أرادوا حذف حساب Threads الخاص بهم إلى حذف حساب إنستجرام الخاص بهم أيضًا.