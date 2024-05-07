ماجد عبد الفتاح: نتنياهو مصمم على اجتياح رفح الفلسطينية للقضاء على قدرات حماس.. فيديو

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن :الولايات المتحدة لن تنخرط إلى أن يتم التوسط من خلال الجهود المصرية والقطرية مؤكداً أن إسرائيل لها موقف مناقض، و هي تقف ضد اي موافقات تقوم بها حماس.



وأضاف ماجد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن بنيامين نتنياهو مصمم على إجتياح رفح الفلسطينية، وذلك للقضاء على قدرات حماس.

ولفت السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة إلى، أنه يجب زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين، لأن كل صوت يعترف بدولة فلسطين يعني صوتاً إضافياً في الجمعية العامة ، و بالتالي يزيد الضغط على مجلس الأمن، و الولايات المتحدة.