يحتاج جسم الإنسان من وقت لأخر إلى تنظيف الأمعاء، فهو ليس مجرد رفاهية صحية بل خطوة ضرورية لتحسين الهضم، تقوية المناعة، والتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، فالجهاز الهضمي الصحي .

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

فيما يلي قائمة بأفضل الأطعمة التي تعمل كـ مكنسة طبيعية تنظف الأمعاء وتعزز الهضم بطريقة آمنة وفعالة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

1. الشوفان

غني بالألياف القابلة للذوبان التي تنظف جدران الأمعاء وتساعد على حركة الأمعاء بسلاسة

كما يمنح شعورًا بالشبع ويحسّن توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

2. الزبادي اللبن الرائب

يحتوي على البروبيوتيك وهي بكتيريا نافعة تحافظ على توازن الأمعاء وتحمي من الانتفاخ والإمساك

اختر الزبادي الطبيعي غير المحلى

3. البنجر الشمندر

يعمل كمطهر قوي للكبد والأمعاء ويحتوي على مضادات أكسدة تساعد في التخلص من السموم وتحسين تدفق الدم

4. البروكلي والكرنب

غنيان بالألياف ومركبات الكبريت التي تدعم تنظيف القولون وتحمي من التهابات الأمعاء

5. الثوم النيء

مضاد حيوي طبيعي يقتل البكتيريا الضارة في الأمعاء ويحفز إفراز العصارات الهضمية

يمكن تناوله على الريق بكمية صغيرة أو مفرومًا في الطعام

6. بذور الشيا والكتان

مصدر ممتاز للألياف والأوميغا 3 تمتص الماء وتكوّن مادة جيلاتينية تنظف الأمعاء وتُسهل الإخراج

7. الماء والليمون على الريق

يساعد في تحفيز حركة الأمعاء وتطهير الجهاز الهضمي من البقايا المتراكمة

كوب دافئ من الماء مع عصير نصف ليمونة صباحًا يُحدث فرقًا كبيرًا

8. الخضار الورقية كالسبانخ والجرجير

تمد الجسم بالكلوروفيل الذي يطهر الأمعاء ويقلل من الالتهابات

كما تحفز إنتاج العصارة الصفراء المهمة للهضم