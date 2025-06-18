ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي حسن للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن لحمة هندى جاموسى، و250 كجم كبدة، و200 كجم جلاش داخل ثلاجة بكفر الشيخ عيسى بدون فواتير، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 13980 جنح بلبيس.

كما تم ضبط 2.5 طن دوبريه دجاج داخل ثلاجة مصنع لانشون ببلبيس بدون فواتير أو مستندات ورقية تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر رقم 13981 جنح ضد صاحب المصنع.

وتم تحرير محضر رقم 13982 جنح ضد صاحب محل جزارة لمخالفة عدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع، ليصبح إجمالي المضبوطات 4 أطنان لحوم وكبدة ودوبريه دجاج.