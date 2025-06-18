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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طراز A350-900 .. مصر للطيران توقع صفقة طائرات جديدة مع إيرباص

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري عن توقيع اتفاقية مع شركة "أيرباص" العالمية، لإنضمام 6 طائرات جديدة من طراز A350-900، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة من هذا الطراز إلى 16 طائرة.

وجاء هذا التوقيع ضمن فعاليات معرض باريس الدولى للطيران 2025 والمنعقد خلال الفترة من 16 حتى 22 يونيو الحالى.

يأتي ذلك استكمالًا لرؤية مصر للطيران الطموحة لدعم أسطولها الجوى بأحدث الطرازات وتوسيع قدراتها التشغيلية بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلي.

وقد قام بالتوقيع من جانب مصر للطيران الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، ومن جانب شركة أيرباص السيد/ بينوا دي سان إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية.
                                           
وخلال مراسم التوقيع، صرح الطيار أحمد عادل "أننا نعمل باستمرار على تطوير أسطولنا الجوى وتقديم تجربة سفر أكثر راحة واستدامة"، مشيرًا إلى أن التعاون مع أيرباص يأتي امتدادًا لعلاقات تاريخية متميزة بين الجانبين، والتي تمتد لعدة عقود شهدت خلالها العديد من الصفقات والشراكات الناجحة في مجال صناعة الطيران وكان أخرها هذه الإتفاقية الجديدة التى تم الإعلان عنها اليوم مما يعكس مدى التزامنا بتوفير طائرات حديثة ذات كفاءة تشغيلية وبيئية عالية، وأضاف عادل أن هذه الخطوة ستمكننا من تلبية الطلب المتزايد على الرحلات طويلة المدى، وتتوافق مع خطط التوسع فى شبكة خطوطتنا الجوية خلال السنوات الخمس القادمة، وتدعم في الوقت ذاته جهود قطاع الطيران المدنى المصرى فى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التوجه نحو طيران أكثر استدامة.

ومن جانبه، أشار السيد/ بينوا دي سان إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في أيرباص "تعكس الصفقة الثانية مع مصر للطيران لطلب طائرات أيرباص A350 القيمة العالية التي يوفرها هذا الطراز. وكلنا ثقة بأن طائرات أيرباص A350 ستشكل ركيزة أساسية في مسيرة نمو مصر للطيران ونجاحها المستمر، وستسهم بفاعلية في دعم أهدافها المتعلقة بالاستدامة وتقليل الانبعاثات".

وتجدر الإشارة إلى أن عائلة أيرباص طراز A350 تعتبر من أحدث الطرازات ذات الهيكل العريض وأكثرها كفاءة في العالم، وقد نجحت في إرساء معايير غير مسبوقة للرحلات بعيدة المدى، وتتميز الطائرة أيضاً بقدرتها على الطيران لمسافة تصل إلى 9700 ميل دون توقف، مع ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بنسبة 25% مقارنة بطائرات الجيل السابق.

وتتمتع طائرات أيرباص A350-900 بمقصورة الفضاء المميزة التي أطلقتها أيرباص، والتي توفر حجرات واسعة للأمتعة ومقاعد عريضة، وأسقف عالية، وإضاءة محيطية هادئة، مما يضمن أقصى درجات الراحة للركاب، كما تتمتع بقدرة على العمل بمزيج وقود طيران مستدام بنسبة 50%، وتسعى أيرباص إلى تشغيل جميع طائراتها بوقود الطيران المستدام بنسبة 100% بحلول عام 2030.

مصر للطيران أيرباص طراز A350 900

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