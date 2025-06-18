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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الأيام القادمة .. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

طقس الأيام القادمة .. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة
طقس الأيام القادمة .. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة
عبد الفتاح تركي

طقس الأيام القادمة .. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الأيام القادمة، بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، حتى بداية الأسبوع المقبل.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء:

توقعت هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمالي الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوبي الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة. 

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طقس الأيام القادمة .. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس في مصر

هيئة الأرصاد أوضحت أيضًا سبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة في الأيام الماضية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، الذي سيستمر خلال فصل الصيف.

وذكرت أن المنخفض يحمل كتلًا هوائية شديدة الحرارة تمر عبر شبه الجزيرة العربية، ثم البحر المتوسط، إذ تكتسب هذه الكتل بخار ماء بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، التي تعد العامل الأهم في الإحساس بحرارة الطقس خلال فصل الصيف.

 

طقس الأيام القادمة في مصر

أما فيما يتعلق بـ طقس الأيام القادمة فأشارت الهيئة إلى أن البلاد تتأثر حاليًا بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهو ما أدى إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليلًا مع شعور معتدل بالأجواء، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، مدعومًا بنشاط نسبي للرياح.

طقس الأيام القادمة .. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس اليوم الأربعاء

وتوقعت الهيئة طقس الأيام القادمة، إذ إن درجات الحرارة ستبدأ الارتفاع بشكل طفيف ابتداءً من يوم الجمعة، لتسجل ما بين 35 و36 درجة مئوية في الظل بالقاهرة الكبرى، لكنها ستكون محسوسة من 37 إلى 38 درجة؛ بسبب الرطوبة العالية، مع تفاوت في الإحساس بالحرارة تبعًا لنشاط الرياح.

 

نصائح الأرصاد

وشددت الأرصاد على أهمية تجنب التعرُّض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في مُدد الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، داعية إلى استخدام وسائل الوقاية مثل المظلات أو القبعات، وتغيير حرارة الجسم باستمرار؛ لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري، مع البقاء في أماكن جيدة التهوية وشرب كميات وفيرة من المياه.

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