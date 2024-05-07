لحيازته 25 تذكرة هيروين.. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة السابعة ، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه لسائق لإتجاره في "الهيروين"، بدائرة قسم شرطة العبور .

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۸۱۱۸ لسنة ۲۰۲٣ جنايات قسم أول العبور المقيدة برقم ۲۸۷٥ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة "هيثم ب ع" ٣٣ سنة سائق - مقيم الحي الثاني بالعبور، لأنه في يوم ٢٧/ ١٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم العبور محافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأكدت تحريات المباحث أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط المتهم، توجه إلى مكان تواجده وبتفتيشه عثر معه على 25 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

أقر المتهم بإحرازه للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والمبلغ مالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.