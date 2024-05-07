إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته المطلقة بـ فيلم مخ في التلاجة.. صور

انتهى الفنان إبراهيم السمان من تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد مخ فى التلاجة الذي يخوض من خلاله البطولة المطلقة للمرة الأولى فى السينما والذي يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الفنانين .

حيث يقدم إبراهيم السمان من خلال العمل ثمان شخصيات مختلفة دفعة واحدة فى تجربة جديدة هى الأولى من نوعها ويشاركه فيها عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة منة فضالي وبدرية طلبة ومحمد طعيمة وأحمد حلاوة ومصطفى بسيط وعبد المعطى وحسن عيد والعمل من تأليف عمرو التاروتى وإخراج طارق عبد المعطى ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان إبراهيم السمان شارك فى السباق الرمضاني الماضي بعملين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهما مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي ووفاء عامر ورياض الخولى ووليد فواز وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق .

كما شارك أيضا فى مسلسل بيت الرفاعي بجانب الفنان أمير كرارة وميرنا جميل وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخى وأحمد رزق ورحاب الجمل وملك قورة وتامر نبيل وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي واخراج أحمد نادر جلال .