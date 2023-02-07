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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة صاحب كريزي تاكسي.. إبراهيم السمان يشوق جمهوره لبرنامجه الجديد

إبراهيم السمان
إبراهيم السمان

نشر الفنان "إبراهيم السمان" بوستر تشويقي لبرنامجه الجديد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن الواضح أنه سيكون برنامجًا جديدًا من برامج المقالب التي تميز إبراهيم في تقديمها السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن يتم عرض البرنامج في موسم رمضان ولم يكشف إبراهيم عن أي معلومات عنه، ويظهر في البوستر إبراهيم وهو مربطًا بالحبال وفي فمه سندوتش هامبورجر.

 

 


وشارك إبراهيم السمان مؤخرًا في مسلسل آخر دور بطولة دينا الشربيني، احمد خالد صالح، إبراهيم السمان، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتم عرض المسلسل على منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC.


يذكر أن آخر أعمال الفنان إبراهيم السمان في عالم برامج المقالب ، هو برنامج كريزى تاكسى، حيث يقود سيارة تاكسي ويصنع بعض المواقف الساخرة في ضيوفه، وحظى من خلال البرنامج على العديد من ردود الفعل الإيجابية.

إبراهيم السمان احمد خالد صالح دينا الشربيني موسم رمضان MBC

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