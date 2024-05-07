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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاومينج: هنسرب امتحانات الترم الثاني الفجر ومعانا مدرسين للحل|والتعليم: ماحدش يصدقه

شاومينج
شاومينج

عادت جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من غد الأربعاء.

جروبات شاومينج تعود للظهور من جديد

ونشرت أحد جروبات شاومينج على فيس بوك رسالة نصها: طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ خايفين من الامتحانات.. معانا متقلقوش لان هدفنا دايما اننا نساعدك.. نتمنى لكم دائما الخير وعلشان بنحبكم هنكون معاكو زي السنين اللي فاتت.. وحاليا متاح الحجز ودايما هدفنا مساعدتكم في المقام الأول.. لأنك معانا هتقفل يعني هتقفل الدرجات النهائية. 

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شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تليجرام

شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان

 

 

وكتب جروب آخر من جروبات شاومينج رسالة نصها: الف مبروك مقدما لكل طلابنا اللي حجزوا وهيقفلوا وبنتمنالكم التوفيق والنجاح الدائم، وبالنسبه للطلاب اللي ماحجزوش بنقولكم متقلقوش الحجز لسه متاح بقرار من الإدارة لاننا هدفنا الأول مساعدتكم جميعا.. معانا هتقفل يعني هتقفل.

فيما كتب جروب ثالث لشاومينج قائلا: استلم امتحان الساعة خمسة الفجر بالكتير .. ومعانا مدرسين بتحل الامتحانات قبل اللجنة الي حابب يحجز يبعت خاص بسرعة مفيش وقت.

من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب المدارس الدارسين بمختلف الصفوف الدراسية، من الانسياق وراء الرسائل التي يتم تداولها على جروبات شاومينج وأعوانه على فيس بوك وتليجرام .

التعليم تتصدى لجروبات شاومينج 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لـ صدى البلد، إن هناك تنسيقا كبيرا مع الجهات الأمنية المعنية في هذا الشأن ، حيث تقوم الوزارة بتتبع كافة جروبات الغش التي تحاول الاضرار بضوابط العملية الإمتحانية، ثم تقوم بالإبلاغ عنها لإغلاقها وضبط أصحابها .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 سواء مع المراقبين أو الطلاب، مشددةً على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الترم الثاني 2024 ، حيث تصل عقوبات الطالب الغشاش إلى إلغاء الإمتحان وقد تصل إلى الحبس والغرامة .

وصدرت تعليمات رسمية لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية، تشدد على ضرورة مكافحة كافة أعمال الغش والإخلال بـ امتحانات الترم الثاني 2024 وضبط العملية الإمتحانية .

جدير بالذكر أن جميع الإدارات التعليمية قد أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل لعام  ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتى تنطلق غداً الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨

وانتهت الإدارات التعليمية من تجهيز أعمال كنترولات امتحانات الترم الثاني 2024 وتعقيم لجان امتحانات الترم الثاني 2024 ، والتأكد من الإضاءة وسلامة الأثاث بجميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024 ، وكذلك التأكد من مناسبة مقاعد لجان امتحانات الترم الثاني 2024 للمرحلة العمرية للطلبة، ومراعاة التباعد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية في جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024

شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
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