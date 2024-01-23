شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تليجرام

تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام تدولا لإجابات الامتحانات التي يؤديها الآن الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

يأتي ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور أسئلة الامتحانات بعد دقائق قليلة من توزيعها في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ومازالت غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع اللجان لرصد شكاوى الطلاب وضبط حالات الغش وتحرير محاضر للغشاشين و التدخل لحل أي أزمات تواجه العملية الامتحانية.

وكانت قد صدرت تعليمات رسمية لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، تشدد على عدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للطلبة أو الملاحظين ، مع التأكيد على ضرورة تهيئة المناخ المناسب والهدوء وبث روح الطمأنينة داخل نفوس الطلاب.

ويؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 ، في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة امتحان الهندسة .

ومن المقرر أن يستمر زمن امتحان الهندسة في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة من 9 صباحا حتى 11 صباحا .

كما يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 ، في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة امتحان العلوم من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 مساء.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)