اخبار التعليم| البحوث الفلكية تعلن عن تسجيل أول زلزال في 2024 .. شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شعر به المواطنين.. البحوث الفلكية تعلن عن تسجيل أول زلزال في 2024



أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يناير 2024، هزة أرضية، فى شرق الأقصر.

لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية.. تحديث الهيكل التنظيمي لكلية الزراعة بسوهاج



أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تحديث الهيكل التنظيمي لكلية الزراعة، بناء على القرار رقم “١٨٦” لسنة ٢٠٢٣ الصادر من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري.





شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تليجرام



تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام تدولا لإجابات الامتحانات التي يؤديها الآن الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .



تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. بشري سارة للطلاب بشأن كليات الهندسة





انطلق موسم تنسيق نصف العام الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك للعام الجامعي 2023-2024، حيث تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة.

ضبط المتسبب في تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقليوبية



أعلنت محافظة القليوبية أنه جرى ضبط المتسبب في تداول ورقة امتحان مادة “الجبر” قبيل عمل لجان الامتحانات للشهادة الاعدادية بدقائق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسبب للتحقيق دون إلغاء الامتحان.





عميد طب قصر العيني: قسم الحالات الحرجة مركز عالمى للتدريب في «الإيكمو»



يفتتح الآن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، ويأتي ذلك بحضور والدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.



الخشت: مشروع تطوير المستشفيات الجامعية يتم وفق أحدث النظم الطبية والمعايير العالمية





يفتتح الآن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، ويأتي ذلك بحضور والدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.



طلبة الإعدادية بالدقهلية عقب الامتحان: أسئلة الهندسة تعجيزية



أعرب طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظه الدقهلية، عن استيائهم من اسئلة امتحان الهندسه وأنها جاءت في منتهى الصعوبة حيث عجز الكثير من الطلاب والطالبات عن حل جميع الاسئلة.



