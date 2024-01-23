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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية.. تحديث الهيكل التنظيمي لكلية الزراعة بسوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تحديث الهيكل التنظيمي لكلية الزراعة، بناء على القرار رقم “١٨٦” لسنة ٢٠٢٣ الصادر من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن تحديث الهياكل التنظيمية للكليات يسهم في اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، ويأتي ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل و الأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، الي جانب استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية، وإعادة تقييم الوظائف.

 

وذلك تحقيقاً لمستهدفات الجامعة، للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، وبما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.

وقال أشرف القاضي أمين عام الجامعة  أنه تم تحديث المسئوليات والإختصاصات لكل تقسيم تنظيمي دون غموض أو تداخل أو إزدواج، بما يتفق مع تطوير نظم وإجراءات العمل والأنشطة المختلفة، و بما يحقق جودة الحياة الوظيفية والرضا الوظيفي لدى الجهاز الإداري.

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جامعة سوهاج

وأضافت أماني المصري مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة، أن هذا القرار جاء استكمالاً لتعديلات الهياكل التنظيمية لكليات الجامعة، حيث سبق ذلك تحديت واعتماد  هيكل كليات التربية الرياضية،  الحقوق، العلوم والهندسة.

واستحداث هيكل كل من  كلية الفنون التطبيقية والتراثية والتربية النوعية والحاسبات والذكاء الاصطناعي (مستوى إدارة عامة)، مشيرة إلى أنه جاري حالياً دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.

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