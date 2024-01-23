تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. بشري سارة للطلاب بشأن كليات الهندسة

انطلق موسم تنسيق نصف العام الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك للعام الجامعي 2023-2024، حيث تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة.

ويبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن الأماكن الشاغرة التي يتيحها تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث بدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.

رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة

وأعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، ويمكن للطلاب التسجيل من هنــــا، للتقديم، ضمن ضوابط التقديم للجامعات الأهلية والخاصة وإتاحة الالتحاق بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني.

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة في الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ويستطيع الطالب التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي حتى نهاية المدة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يختار الطالب المجال العلمي والبرنامج الأكاديمي المراد التقدم له، ويملأ البيانات الشخصية الخاصة به، وكذلك البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والمجموع الذي حصل عليه، ثم يرفع المستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.

وتواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، والتي بدأت 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

وفيما يلي الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 :

- 68% للجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة.

- 66% لجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية.

- 65% لجامعة سيناء بفرعيها، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ويشمل التقدم الجامعات الخاصة والأهلية:

الجامعات الخاصة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

الجامعات الأهلية: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

وجاءت الأوراق المطلوبة للالتحاق، على النحو التالي:

- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة، وتطبع من على موقع التقديم الإلكتروني.

- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور.

- يجب على الطالب إحضار عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

‏- أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور.

- بالنسبة للطلاب الذكور يتم إحضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري.

‏- نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند أو 7 جند مختوم +2 طابع شهيد للطلاب الذكور).

‏- يجب على الطالب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

‏- إحضار عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

‏- أصل إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية + صورة.

- شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي، وحافظة بلاستيك شفافة.