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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني .. الشروط والحدود الدنيا

تنسيق الجامعات 2024
تنسيق الجامعات 2024

يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وآخر موعد للتقديم للالتحاق بـالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وقواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024 وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث بدأ التقديم يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.

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تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن آخر موعد للتقديم للالتحاق بـالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، مشيرة إلى أن انتهاء التقديم بالترم الثاني سيكون نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حتى الآن حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي فتح باب التقديم السبت 13 يناير لمدة أسبوعين.

تستقبل الجامعات الأهلية والخاصة الطلاب الراغبين بالالتحاق بها، بالطريق المباشر من خلال قنوات التواصل مع الجامعات وذلك وفقًا للأماكن الشاغرة بالكليات التى تعلنها الجامعات الخاصة والأهلية، وبحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية، على أن يكون القبول بأولوية وأسبقية التقديم، وكذلك وفقًا للمجموع الأعلى من بين الطلاب الراغبين فى التقدم، بعد إنهاء إجراءات القبول يتم إخطار أمانة مجلس الجامعات الخاصة ورفع بيانات الطلاب المقبول ترشيحهم على النظام المركزى للجامعات الخاصة.

الاوارق المطلوبة للتقدم للجامعات الخاصة والاهلية 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي الاوارق المطلوبة للتقدم للجامعات الاهلية والخاصة 2024 في الترم الثاني وهي كالتالي:

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور.

- (6) صور شخصية خلفية بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب بالكامل.

- عدد (3) صور لبطاقة الرقم القومي.

- أصل شهادة الثانوية العامة + (3) صور منها.

- أصل شهادة الميلاد (حديثة) مدون بها الرقم الثلاثي+ (3) صور منها.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الاهلية والخاصة

سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80% و77% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و75% بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
 

شروط الالتحاق بالكليات الطبية بالجامعات الخاصة والاهلية

الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 76% فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و73% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

أقر المجلس الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 72% بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و71% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و70% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

شروط التقديم بالجامعات الخاصة للتيرم الثانى
 

يكون للطلاب الحاصلين ممكن هم حاملين على شهادة الثانوية العامة 2023.

الطالب يتم قبوله مباشرة في حال انطلاق جميع الشروط عليه أبرزها مجموع الثانوية العامة.

في حالة إذا شهدت كلية إقبال كثيف من قبل الطلاب للالتحاق بها يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع ثم يجرى من بعدها التنسيق الداخلي.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة كان له دور في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

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