تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. بشرى سارة للطلاب بشأن التقديم بالترم الثاني 2024

يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.

رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، حيث يمكن للطلاب التسجيل من هنــــا، للتقديم، ضمن ضوابط التقديم للجامعات الأهلية والخاصة وإتاحة الالتحاق بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني.

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.

وتواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، والتي بدأت 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ويستطيع الطالب التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي حتى نهاية المدة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يختار الطالب المجال العلمي والبرنامج الأكاديمي المراد التقدم له، ويملأ البيانات الشخصية الخاصة به، وكذلك البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والمجموع الذي حصل عليه، ثم يرفع المستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.

ويشمل التقدم الجامعات الخاصة والأهلية:

الجامعات الخاصة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

الجامعات الأهلية: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

وجاءت الحدود الدنيا للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالى:

الحدود الدنيا للقبول بالكليات: سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وبجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سجلت 75%، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، أما بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وبجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سجلت 74%.

كما وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية (كلية العلوم الإنسانية والرقمنة كلية علوم المياه والأمن الغذائي كلية العلوم كلية الدراسات العليا في التربية)، وتستكمل باقي الإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن، ووافق المجلس على تغيير مُسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة لتصبح كلية القانون، بالإضافة إلى إنشاء كلية الطب البشري بجامعة حلوان الأهلية.

وجاءت الأوراق المطلوبة للالتحاق، على النحو التالي:

- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة، وتطبع من على موقع التقديم الإلكتروني.

- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور.

- يجب على الطالب إحضار عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

‏- أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور.

- بالنسبة للطلاب الذكور يتم إحضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري.

‏- نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند أو 7 جند مختوم +2 طابع شهيد للطلاب الذكور).

‏- يجب على الطالب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

‏- إحضار عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

‏- أصل إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية + صورة.

- شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي، وحافظة بلاستيك شفافة.