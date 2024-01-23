طلبة الإعدادية بالدقهلية عقب الامتحان: أسئلة الهندسة تعجيزية

أعرب طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظه الدقهلية، عن استيائهم من اسئلة امتحان الهندسه وأنها جاءت في منتهى الصعوبة حيث عجز الكثير من الطلاب والطالبات عن حل جميع الاسئلة.

واكد الطلاب ان الامتحان جاء في اغلبه من خارج المنهج، موضحين أن الاسئلة كانت تعجيزية للطلاب.

وأبدى عدد من المدرسين رأيهم في امتحان المادة، قائلين إن الامتحان كان به اسئلة صعبة جدا على الطالب سواء المتوسط او المتفوق.

وانطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بالدقهلية يوم الخميس الموافق ١٨ يناير امتحانات الشهادة الإعدادية حيث يؤدى غدا ١٠٩ الف ٩٩٨ طالب.

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