ضبط المتسبب في تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية أنه جرى ضبط المتسبب في تداول ورقة امتحان مادة “الجبر” قبيل عمل لجان الامتحانات للشهادة الاعدادية بدقائق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسبب للتحقيق دون إلغاء الامتحان.



وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، قد تداولوا ورقة لامتحان مادة الجبر لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الذي أداه الطلاب .



من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه جرى التحقق في الواقعة وتحديد المتسبب وإحالته للتحقيق.



وكانت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية قد استقبلت نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، وعدد 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان ولجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.



وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.