ختام الإعدادية “غش”| شاومينج ينشر الأسئلة والإجابات.. وفاة مراقب وإلغاء امتحانات هؤلاء

انتهى اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وفقا للجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية .

ونجح شاومانيج عبر جروباته على تطبيق تليجرام ، في نشر جميع صور أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعد دقائق من توزيعها في اللجان يوميا منذ بدء الامتحانات وحتى انتهائها ، رغم التعليمات الصادرة بمنع حيازة التليفونات المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين .

أبرز المخالفات المضبوطة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقف المعلم (م.ح.أ) بإدارة 6 أكتوبر التعليمية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية وذلك لضبطه باستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة والاخلال بأعمال الامتحانات.

كما تم إلغاء امتحان الترم الأول لعدد أربعة طلاب بإدارات (أكتوبر، الهرم، جنوب ، كرداسة)التعليمية في امتحان الشهادة الإعدادية،لحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش وذلك لاخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات .

وكذلك أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، عن ضبط حالتى غش لطالبتين بإدارة بولاق الدكرورالتعليمية من خلال استخدام الهاتف المحمول وتم تحويل الحالتين للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية .

و أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، عن إيقاف اثنين من الملاحظين بإدارة بولاق الدكرور ولك لإخلالهما بأعمال الامتحانات

وفي بني سويف .. قرر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، إلغاء 6 ملاحظين و5 وإداريين واستبدالهم بآخرين بمدرسة الشهيد نبيل شفيق بمنشأة عاصم، إضافة إلى إلغاء ندب وإحالة مراقب الدور و2 من الملاحظين وإحالة طالب بلجنة مدرسة أسامة علي عيد الاعدادية بالحلابية بإدارة بني سويف، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك بعد ضبط الطالب وحيازته تليفون محمول وقيامه بتصوير امتحان الدراسات والتواصل مع أحد جروبات الغش.

كما تقرر إحالة طالبين بمدرسة صوت العرب الاعدادية المشتركة في بني سويف ، التابعة لإدارة اهناسيا وكذلك عامل الخدمات بالمدرسة لحيازتهم تليفون محمول، وفي ببا تم إلغاء ندب وإحالة أحد الملاحظين بمدرسة الشهيد نعيم عاطف الاعدادية لقيامه بتصوير امتحان الدراسات الاجتماعية، فضلاً عن إحالة أحد الطلاب للتحقيق لحيازته تليفون محمول، وكذا إحالة ملاحظة بمدرسة الثورة الاعدادية للتحقيق لحيازتها تليفون محمول داخل اللجنة.

وفي القليوبية … أعلنت محافظة القليوبية أنه جرى ضبط المتسبب في تداول ورقة امتحان مادة “الجبر” قبيل عمل لجان الامتحانات للشهادة الاعدادية بدقائق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسبب للتحقيق دون إلغاء الامتحان.

وفي قنا .. قررت وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، إحالة رئيس لجنة الحجيرات الإعدادية الجديدة والمراقب الأول والموجه المقيم للتحقيق ورفع مذكرة لمديرية التربية والتعليم لتصحيح الأوراق بلجنة خاصة ، و ذلك بناء على ما تم تداوله بصفحات التواصل الاجتماعي وما ورد لمديرية التربية والتعليم بقنا، بخصوص فيديو مفبرك لطلاب لجنة الامتحانات بمدرسة الحجيرات الإعدادية الجديدة.

وقررت إدارة قنا التعليمية، إحالة تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات إلى لجنة خاصة لضمان نزاهة الامتحانات بها والتأكد من وجود غش من عدمه.

وأكد بيان من إدارة قنا التعليمية، أن رئيس اللجنة قام بتصوير اللجنة اليوم دون ترتيب أثناء الامتحانات لإثبات عكس ما هو متداول، لافتاً إلى أن هذه الفبركات والأخبار غير الدقيقة من قبل صفحات وأشخاص يعملوا على زعزعة الأمن، وخصوصاً في هذا الشهر من كل عام.

وفاة مراقب أثناء مراقبته على طلاب الشهادة الإعدادية ببني سويف

وفي بني سويف .. لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة محمد أنور حسن بعزبة الوقف التابعة لمركز بنى سويف، عقب إصابته بحالة إغماء بشكل مفاجئ، داخل اللجنة خلال المراقبة على الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية.

حيث فوجئ الطلاب داخل اللجنة بسقوط معلم، ويدعي عشيري عبد الرحمن محمد ومقيم بقرية اهوه التابعة لمركز بني سويف، أثناء المراقبة على الطلاب داخل لجنة مدرسة محمد أنور حسن بعزبة الوقف فى امتحانات الشهادة الإعدادية، بعد تعرضه لحالة إغماء بشكل مفاجئ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم نقله إلي المستشفى.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات ستحدده كل محافظة على حدة وفقا لموعد اعتماد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من المقرر ان يكون بعد انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولية إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات ، تكون مسئولية كل محافظ في محافظته.