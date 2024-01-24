وفاة معلم أثناء مراقبته على طلاب الشهادة الإعدادية ببني سويف

لفظ مُعلم أنفاسه الأخيرة داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة محمد أنور حسن بعزبة الوقف التابعة لمركز بنى سويف، عقب إصابته بحالة إغماء بشكل مفاجئ، داخل اللجنة خلال المراقبة على الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وفوجئ الطلاب داخل اللجنة بسقوط معلم، ويدعي عشيري عبد الرحمن محمد ومقيم بقرية اهوه التابعة لمركز بني سويف، أثناء المراقبة على الطلاب داخل لجنة مدرسة محمد أنور حسن بعزبة الوقف فى امتحانات الشهادة الإعدادية، بعد تعرضه لحالة إغماء بشكل مفاجئ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم نقله إلي المستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف لنقل المعلم إلى المستشفى، لتوقيع الكشف الطبي عليه، لاتخاذ كافة القانونية اللازمة.

واختتم طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف، اليوم، امتحانات منتصف العام الدراسي 2023/2024، بأداء مادة العلوم، والتي أدى فيها أكثر من 59 ألف طالب وطالبة الامتحان داخل أكثر من 309 لجان.