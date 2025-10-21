وراء الخط الأصفر .. انفجار عبوة ناسفة في منطقة خان يونس



أعلنت هيئة البث الإسرائيلية انفجار عبوة ناسفة في منطقة خان يونس داخل منطقة السيطرة الإسرائيلية وراء "الخط الأصفر".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين في تحديد الخط الأصفر الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار تنفيذ اتفاق غزة القاضي بـ وقف إطلاق النار، وتسليم الرهائن الإسرائليين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إنه في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار، وبناء على توجيهات المستوى السياسي؛ بدأت قوات جيش الدفاع في قيادة المنطقة الجنوبية، بتأشير الخط الأصفر في قطاع غزة؛ بغية استحداث الوضوح التكتيكي على الأرض.



‏وأشار أدرعي، في بيان نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، إلى أنه يجري التأشير؛ من خلال كتل من الباطون، منصوب عليها عامود مؤشر باللون الأصفر، بارتفاع 3,5 متر فوق الأرض.



وأوضح أنه ‏سيتم نصب كتل الباطون على بعد نحو 200 متر بعضها عن البعض؛ تناسبًا مع تضاريس الأرض بين الكتل، حيث تستمر عملية تأشير الخط الأصفر في الفترة القادمة.

‏وقال إن قوات جيش الاحتلال في قيادة المنطقة الجنوبية تواصل أعمالها الرامية إلى إزالة أي تهديد لقواتنا وحماية أمن مواطني إسرائيل.