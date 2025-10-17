وضع إشارات الخط الأصفر في غزة.. خطوة إسرائيلية لتبرير إطلاق النار

قالت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لإجهاض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سواء من خلال التصريحات السياسية التي يطلقها وزراء وأعضاء من اليمين المتطرف أو عبر التحركات العسكرية على الأرض.

المساعدات الإنسانية

وأوضحت في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض المطالب الصادرة عن هذه الأطراف تتعلق بإجبار حركة حماس على تسليم جميع المحتجزين القتلى قبل فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، فيما طالب آخرون بعودة الاستيطان أو استئناف الحرب.

وتابعت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوعز لجيش الاحتلال ووحداته الأمنية بوضع إشارات تحمل اللون الأصفر على الحدود مع غزة، لتحديد الخط الأصفر الذي يمنع الفلسطينيين من تجاوزه.

السيطرة على أكثر من 50%

وأشارت إلى أن هذه الإشارات ليست وهمية، بل تهدف إلى تبرير إطلاق النار على الفلسطينيين بحجة تجاوز الخط، بينما يسعى الاحتلال إلى السيطرة على أكثر من 50% من الأراضي في القطاع.

عائلات الجنود المحتجزين

ولفتت، إلى أن التحريض لا يقتصر على اليمين المتطرف فقط، بل شمل أيضًا عائلات الجنود المحتجزين والقتلى الذين طالبوا نتنياهو بعدم المضي في الاتفاق أحادي الجانب حتى تسليم حماس جميع الجثامين.

استكمال الصفقة

وأكدت أن استكمال الصفقة تعرقلها أطنان الركام الناتجة عن القصف الإسرائيلي، وعدم السماح بدخول المعدات الثقيلة التي قد تساعد على انتشال الجثامين.