الصحة العالمية: 90% من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تعرضت للدمار

أعلنت الصحة العالمية، أنّ ما بين 80% إلى 90% من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تعرضت للدمار أو أضرار وإعادة بنائها تتطلب وقتا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واحدًا من أصعب فصول مسيرته السياسية، في ظل تطورات ميدانية متسارعة في قطاع غزة، وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، خاصة بعد تعالي الأصوات المنادية بفتح تحقيقات داخلية بشأن الأداء العسكري والسياسي لحكومته خلال الحرب ورغم ما يبدو من تماسك حكومي في الكنيست، إلا أن المستقبل لا يبدو مضمونًا بالنسبة لنتنياهو.