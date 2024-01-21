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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان

شاومينج
شاومينج

تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان في جميع المحافظات.

حيث قال شاومينج عبر تليجرام إنه حتى الآن تم حل امتحاني جبر القاهرة والشرقية بالكامل، كما تم حل دراسات أسيوط بالكامل.

يأتي ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور ـسئلة  امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعد دقائق من توزيعها في اللجان ، حيث كان قد كتب للطلاب “جاري الحل ”.

ومن جانبها تتابع غرف عمليات جميع الإدارات التعليمية بالقاهرة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وتقوم برصد ما يحدث على جروبات الغش على تليجرام لإتخاذ الإجراءات اللازمة . 

جدير بالذكر أنه ، يؤدي اليوم الأحد 21 يناير 2024  طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، امتحان الجبر والإحصاء من والتربية الفنية.

وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة ، يستمر زمن امتحان الجبر والإحصاء في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، بينما يستمر من امتحان التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهراً .

كما يؤدي اليوم الأحد 21 يناير 2024  ، طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، امتحان الهندسة ، والذي يستمر وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة ، من 9 صباحا لـ 11 صباحا

وكانت قد شددت مديريات التربية والتعليم على عدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين، مع التأكيد على إحالة مخالفة الامتحانات في ذلك السياق إلى النيابة العامة.

فمن جانبه حذر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، من حيازة الموبايل أو التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وذلك للمراقبين أو الطلاب .

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه سوف يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  فى هذا الشأن ، مؤكداً أن العقوبة قد تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة .

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