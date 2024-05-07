من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل دجاج كوك في الفرن

تعتبر طريقة عمل دجاج كوك في الفرن من وصفات المطبخ الفرنسي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار أيضا.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل دجاج كوك في الفرن، وهي من الأكلات الفرنسية، ويمكن تحضيره في اقل من 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل دجاج كوك في الفرن

طريقة عمل دجاج كوك في الفرن

مقادير طريقة عمل دجاج كوك في الفرن الفرنسي:

4 شرائح من لحم مقدد سميك، مقطعة إلى شرائح نصف بوصة (حوالي ½ 4 أوقية)

10 أونصات مشروم كريميني، مقطع أنصاف أو أرباع

ملح كوشر وفلفل أسود مطحون طازج

2 فص ثوم مفروم

½ 1 ملعقة كبيرة دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة صغيرة معجون طماطم

½ 1 كوب مرق الدجاج

1 كوب عصير عنب أحمر بدون سكر

½ 1 كوب بصل لؤلؤي مجمد

2 أعواد زعتر طازج أو حفنة من الزعتر المجفف

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة باردة، مقطعة إلى 4 قطع

رشة سكر، اختياري

1 دجاجة مشوية مطبوخة، مقطعة إلى 8 قطع

1 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم، للزينة

طريقة عمل دجاج كوك في الفرن الفرنسي:

_ نضع اللحم المقدد في مقلاة كبيرة غير مسخنة، ثم نطهي على نار متوسطة مع التحريك بانتظام، حتى يصبح محمرًا ومقرمشاً. لمدة 8 دقائق.

_ ننقل اللحم المقدد إلى وعاء صغير باستخدام ملعقة مشقوقة، ونتركه جانباً.

_ نتخلص من الدهون في المقلاة كل ما عدا ملعقتين كبيرتين فقط، ونرفع النار إلى درجة متوسطة -عالية.

_ يضاف المشروم، ¼ ملعقة صغيرة من الملح وعدة رشات من الفلفل ثم نطهي المزيج حتى يتحمر، لمدة 2 - 3 دقائق.

_ يضاف الثوم، الدقيق ومعجون الطماطم، ثم نطهي المزيج مع التقليب حتى يصبح معجون الطماطم داكناً قليلاً، لمدة دقيقة واحدة.

_ يضاف مرق الدجاج، عصير العنب، البصل، الزعتر، ½ ملعقة صغيرة من الملح والمزيد من الفلفل.

_ نسخن المزيج إلى درجة الغليان، ثم نتركه على النار حتى يثخن القوام، لمدة 4 دقائق.

_ نخفف النار إلى درجة متوسطة، وتضاف الزبدة على دفعات قليلة مع الخفق في كل مرة. إذا كانت الصلصة مذاقها حمضيًا قليلًا، وتضاف رشة السكر.

_ نخلط الدجاج واللحم المقدد المطبوخ مع الصلصة، ثم نترك المزيج على النار حتى يسخن الدجاج من داخله، لمدة 6 - 7 دقائق. (قد يستغرق ذلك 10 دقائق إذا كان الدجاج باردًا، أو 3 دقائق إذا كان دافئاً).

_ نسكب الصلصة فوق قطع الدجاج بشكل دوري لتغطيه بالكامل.

_ نخلط الدجاج مع الصلصة، ثم نزيل أعواد الزعتر، ونرش البقدونس على الوجه ثم نقدم طبق دجاج كوك.