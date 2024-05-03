من المطبخ التايلاندي.. طريقة عمل أرز الكاري الأخضر مع السلمون

تعتبر طريقة عمل أرز الكاري الأخضر مع السلمون، من الوجبات الخفيفة السريعة وهي وصفة مقتبسة من وصفات المطبخ التايلاندي، والتي يمكن تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة، وسوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ارز الكاري الأخضر مع السلمون، وهي من الاكلات التايلاندية ، ويمكن تحضيره في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

طريقة عمل أرز الكاري الأخضر مع السلمون

طريقة عمل أرز الكاري الأخضر مع السلمون

مقادير طريقة عمل أرز الكاري الأخضر مع السلمون:

1 ملعقة كبيرة زيت فول سوداني

450 جرام فيليه سمك سلمون، مزال منه الجلد

1 حبة فليفلة طازجة خضراء طويلة حارة، منزوع منها البذور, مفرومة فرماً ناعماً

2 ملعقة كبيرة معجون كاري أخضر

200 جرام (1 كوب) من الأرز

270 مللي – 1 عبوة من الحليب

1 ملعقة كبيرة من سكر

2 ملعقة صغيرة من صلصة

¼ كوب أوراق كزبرة طازجة، للتقديم

2 ليمون حامض، مقطع أنصاف

طريقة عمل أرز الكاري الأخضر مع السلمون:

_ نسخن.المقلاة على نار عالية، ويضاف الزيت ونحرك المقلاة بشكل دائري حتى يغطي كل سطح المقلاة بالزيت.

_ نطهي السلمون لمدة دقيقتين لكل جانب. ننقل السلمون إلى صحن، مع تغطيته بورق القصدير للحفاظ عليه دافئاً.

_ يضاف عشب الليمون والفلفل المفروم إلى المقلاة، ونقلب المزيج لمدة 30 ثانية أو حتى تفوح رائحته.

_ يضاف معجون الكاري ونقلب المزيج لمدة 30 ثانية أخرى، يضاف الأرز ونقلب المزيج.

_ يضاف حليب جوز الهند وأوراق الليمون المقطعة، السكر، صلصة السمك و 500 مللي من الماء (2 كوب).

_ نقلب المزيج جيدا. ونخفف النار إلى درجة منخفضة ثم نغطي المقلاة ونستمري في الطهي لمدة 20 دقيقة.

_ نقشر السلمون ويضاف إلى المقلاة، ونتركه جانبا لمدة 5 دقائق لتدفئته.

_ نرش الوجه بالكزبرة الطازجة وشرائح الفلفل الحار وأوراق الليمون المقطعة، ونقدمه مع أنصاف الليمون الحامض.