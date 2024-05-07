بالاستعانة بتقنيات سينمائية.. ماجد المهندس يعلن انتهاءه من أحدث جلساته الفنية |تفاصيل

أعلن الفنان ماجد المهندس عن انتهائه من أحدث جلساته الفنية ، والتى من المقرر أن تعرض يوم الخميس الموافق 10مايو الشهر الجاري على قناة MBC1.

ونشر ماجد المهندس صورة له من الجلسة الفنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقًا: “انتظرونا في جلسة نوعية يوم الخميس بإشراف شخصي من معالي المستشار تركي آل الشيخ، وبجهود منتسبي هيئة الترفيه، وبمشاركة نخبة من أروع عازفي الوطن العربي بقيادة المايسترو وليد فايد”.

واختتم حديثه، قائلًا: “الجلسة تعبنا فيها وحاولنا تكون بمستوى عالي في التصوير بأحدث التقنيات السينمائية وبكوادر عالمية وتصميم ديكورات خاصة تعكس التراث والفلكلور السعودي أتمنى تنال إعجابكم”.

وعلى صعيد متصل، يستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي ساهر له على مسرح أوبرا دبي يوم 31 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل ماجد المهندس، عن طرح تذاكر الحفل للجمهور، عبر موقعها الإلكتروني.

ويشار إلى أن أحدث أغاني ماجد المهندس، هي أغنية “جننت قلبي”، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس.

تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها.

واحتلت أغنية “بديت أطيب” (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند “يوتيوب” بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية “ودنا بالطيب”.

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغان، وهي: “بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب”.

أغاني الألبوم هي: “تمنيتك" من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل وألحان سهم صاحب "حصة الأسد" من الألحان (6 أغاني) في الألبوم، فهو أيضا ملحن أغاني "الله لا يقطعها عادة" من كلمات قوس، و"ودنا بالطيب" كلمات سعد بن جدلان.

و"فرصة للتغير" كلمات نسرين بنت محمد، و"بديت أطيب" التي كتبها الأمير سعود بن عبد الله، و"يحن القلب" كلمات قوس.

أما الأغاني الثلاثة المتبقية في الألبوم، فهي من ألحان أحمد الهرمي، واثنتان منها كلمات أحمد علوي هما "قوس الربابة" و"الشتا يسأل"، والأغنية الأخيرة "البارحة عندي" كلمات الشاعرة ضي، وتولى توزيع الألبوم موسيقيا: سيروس، وبشار سلطان، ومدحت خميس، وخالد عز.

أحدث أغاني ماجد المهندس

حصد ماجد المهندس، مليونا و25 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “عود البخور”، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، في منتصف شهر أكتوبر الماضي.