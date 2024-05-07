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رئيس التحرير
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أخبار البلد

متبقيات المبيدات يفحص ويصدر 3000 شهادة من الشحنات الصادرة والمستوردة

صدى البلد

 أعلنت د. هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) بأنه نظراً لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق المحلي فإن المعمل قام بمتابعة أداء مهامه لاستلام العينات وإصدار شهادات بنتائج التحاليل المختلفة خلال أجازة عيدي العمال والربيع حيث قام المعمل باستقبال وفحص ما يزيد عن 3000 عينة، حيث تم إصدار أكثر من 2000 شهادة منهم واستقبال ما يزيد عن 1000 عينة ممثلة عن الشحنات الصادرة والواردة.

 

 حيث استقبل المعمل عينات من الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والفول السوداني واللحوم ومنتجات الألبان المختلفة والأعشاب الطبية والعطرية وتمثل هذه العينات أهم الحاصلات والمنتجات خلال هذا الوقت في الصادرات والواردات.


وأكدت عبد اللاه أن المعمل مستمر في القيام بأداء مهامه طوال الأجازات الرسمية طول العام وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء هذه الأجازات وفي ذات الإطار أشارت عبد اللاه أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي كافة المهام المكلفة بها طوال الإجازات الرسمية حيث يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص كافة العينات المطلوب تحليل متبقيات المبيدات بها ويقوم هذا القسم بفحص أكثر من 540 متبقى مبيد باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال كما يتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وكذا ملامسات الأغذية والإستقبال وخدمة العملاء والشئون المالية والإدارية ومن الجدير ذكره أن المعمل يقوم بتحليل أكثر من 680 ملوث بمختلف الأقسام ويعتبر كيوكاب هو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال فحص ملوثات الأغذية من الإتحاد الأوروبي في الأيزو 17025 منذ أكثر من 28 عام. ويأتي ذلك في إطار توجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير واستكمالاً لدور المعمل الهام في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.
 

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإستعدادات خلال العطلات الرسمية لعيدي العمال والربيع وتنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

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