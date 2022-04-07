الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

كريم بنزيما خارج ريال مدريد.. الملكي يطيح بالفرنسي كريم بنزيما».. وغيرها الكثير والكثير من التصريحات التي تطلقها الصحافة الرياضية العالمية بين الحين والأخر، ليفاجأ الجميع برحيل المدرب نفسه مثلما حدث مع زيدان، ونجوم الفريق الكبار ومنهم كريستيانو رونالدو، وبقاء كريم بنزيما، بل وتألقه وتسجيله عدد أكبر من الأهداف، وآخرها هاتريك في مبارة تشيلسي أمس في ذهاب دوري أبطال أوروبا، وهو الهاتريك الثاني له بعدما فعلها أمام باريس سان جيرمان قبل شهر من الأن في نفس البطولة، وهو ما دفع الجميع لإطلاق لقب الحكومة على هداف الملكي.

سبب إطلاق لقب «الحكومة» على بنزيما

واصل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، تألقه اللافت للنظر مؤخرا، وهو ما لاقى هتافات من مشجعي الريال، الذين يرون تألق هداف الفريق الذي يصول ويجول في الملاعب، ولم يستطع أحد إيقافه، رغم وصوله الى 35 سنة.

ويحلو لعشاق الريال، تسمية بنزيما بـ«الحكومة»، لعدة أسباب ـ وفقا لكل مجموعة:

ـ فرض نفسه على أي مدير فني

بسبب قدرة اللاعب على فرض نفسه على أي مدير فني يتولى قيادة الفريق، يُطلق عليه اللقب، كذلك لا يمكن لأي مدرب تجاهل اسم بنزيما أو سحبه من التشكيلة الأساسية رغم مستواه المتواضع في بعض الفترات.

وبرر محبوا بنزيما رأيهم، بمسيرة اللاعب مع الريال مقارنة بباقي اللاعبين الذين زاملوه وكانوا أفضل منه، لكنهم رحلوا جميعا عن الفريق بينما لم يتزعزع «البنز» من مكانه، فمنذ انضمام بنزيما للريال في عام 2009، وعلى مدار 12 عاما، رحل العديد من اللاعبين الكبار عن «الميرينجي»، على غرار مسعود أوزيل، آنخيل دي ماريا، تشابي ألونسو، سامي خضيرة، جاريث بيل، حتى كريستيانو رونالدو نفسه، رحل في عهد بنزيما، كما رجل القائد سيرجيو راموس، والمخضرم البرازيلي مارسيلو عن الفريق الملكي الصيف الماضي، والأخير باقٍ كما هو، ليصبح بنزيما أقدم لاعب في ريال مدريد، علما بأن عقده ينتهي في صيف العام 2023.

ـ المسؤول الأول عن خسارة الملكي

هناك أيضا رأي آخر، يقول إن سر إطلاق لقب "الحكومة" على بنزيما يرجع لكون المهاجم الفرنسي من أكثر اللاعبين تعرضا للانتقادات، ودائما ما يكون المسؤول الأول عن أي خسارة يتلقاها "الميرينجي" سواء في الدوري أو بطولة أوروبا.

وعلى الرغم من أن بنزيما لطالما تعرض لانتقادات لتذبذب مستواه، وصحيح أنه يعاب عليه تضييع فرص مهمة جدا، ولكن هناك فئة عريضة من الجماهير في الوطن العربي وخارجه، تساند "البنز" وتدعمه، وترى أنه أحد أفضل المهاجمين الذين مروا في تاريخ النادي، نظرا لما قدمه للفريق، وتضحيته الكبيرة من أجل الفريق، ومساهمته الفعالة في تتويج الريال بعدة ألقاب في العقد الأخير.

ـ بنزيما المحبوب في الميرينجي

المثير أيضا في مسيرة بنزيما مع الريال، أنه دائما ما كان محبوبا، ولاعبا أساسيا في عهد جميع المدربين الذين مروا على النادي الملكي في العقد الأخير، بمن فيهم الداهية البرتغالي جوزيه مورينيو، وسولاري، وزيدان، ولوبيتيجي، وكارلو أنشيلوتي، كما يحظى حاليا بتأييد وثقة أهم الشخصيات في كيان ريال مدريد، وعلى رأسهم الرئيس فلورنتينو بيريز، ويكفي أن زيدان قال: «بنزيما هو أفضل مهاجم فرنسي في التاريخ» متجاهلا نجوما كبار على غرار تيري هنري، وميشيل بلاتيني.

ما الذي ينقص بنزيما ليتوج بالكرة الذهبية؟

عقب تتويج منتخب فرنسا بالنسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في اكتوبر الماضي، عقب التفوق على إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية، أعتقد الكثيرون أن بنزيما الأحق بالفوز بالكرة الذهبية، حيث كان بطل المباراة من جانب المنتخب الفرنسي نجم ريال مدريد كريم بنزيما، الذي أعاد الفريق للمباراة بعد لحظات من الهدف الإسباني الأول، بهدف متفرد ومهارة فردية نادرة، في الدقيقة الـ 66ليعيد الفريق في المباراة.

وبعد أن أصبح هو النجم الأول وربما الأوحد للملكي بعد رحيل رونالدو وراموس وتراجع توني كروس وكبر عمر لوكا مودريتش، كما يتصدر سباق هدافي الدوري بعد رحيل ليونيل ميسي وتركه للساحة الإسبانية بأكملها، وعقب تتويجه للمرة الأولى بلقب مع منتخب فرنسا، بعد أن حرمه ديدييه ديشان من الحصول على كأس العالم قبل 4 سنوات في روسيا، الا أن الحظ لا يزال يعاند «البنز» في الحصول على الكرة الذهبية، ولو لمرة واحدة في مسيرته المليئة بالبطولات.