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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مجموعة فولكس فاجن تتخلى عن 60% من سيارات الاحتراق بحلول 2030.. تفاصيل

مجموعة فولكس فاجن
مجموعة فولكس فاجن تتخلى عن 60% من سيارات الاحتراق بحلول 203

تسعى الكثير من الشركات المصنعة للسيارات الى تحسين قوتها وتواجدها في الأسواق وبصفة خاصة فئة السيارات الكهربائية التي باتت تشهد منافسة كبيرة وشرسة، وتسعى مجموعة فولكس فاجن (وليس فقط علامة فولكس فاجن الأساسية) إلى التحول بشكل اكبر واوسع نحو الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز جودة منتجاتها، وتريد التركيز على عدد أقل بكثير من الطرازات من خلال التوقف عن إنتاج 60% من المركبات ذات محركات الاحتراق خلال السنوات الثماني المقبلة.

 مجموعة فولكس فاجن تتخلى عن 60% من سيارات الاحتراق بحلول 2030

تم الكشف عن هذا الإفصاح المهم من قبل المدير المالي للشركة أرنو أنتليتز في مقابلة مع فاينانشيال تايمز: "الهدف الرئيسي ليس النمو، نحن أكثر تركيزًا على الجودة وعلى الهوامش، وليس على الحجم وحصة السوق، " ستستهدف العملية السوق الأوروبية حيث تمتلك فولكس فاجن ككل أكثر من 100 طراز منتشرة عبر علاماتها التجارية العديدة.

 مجموعة فولكس فاجن تتخلى عن 60% من سيارات الاحتراق بحلول 2030

قد يجادل البعض بأن هذا التغيير قيد التنفيذ بالفعل نظرًا لأن Skoda أصبحت الآن باهظة الثمن مثل نظيراتها من فولكس فاجن، وعانت السيارات المباعة من قبل تكتل السيارات الألماني من ارتفاعات كبيرة في الأسعار في السنوات الأخيرة، ويبدو أن الاتجاه سيستمر مع ظهور المزيد والمزيد من السيارات الكهربائية، فمن المنطقي أن تشير الشركة بشكل فعال إلى بداية النهاية للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

 مجموعة فولكس فاجن تتخلى عن 60% من سيارات الاحتراق بحلول 2030

سيكون هناك عدد أقل بكثير من سيارات فولكس فاجن التي تعمل بنظام ICE للاختيار من بينها بحلول عام 2030، ويأمل المستهلكين أن ينعكس قرار الانتقال إلى السوق الأعلى ليس فقط في السعر المطلوب، ولكن في جودة المنتج أيضًا، نظرًا للوائح الانبعاثات الصارمة بشكل متزايد، فإن المحركات التقليدية الأكثر ضعفًا هي الوحدات ذات الإزاحة الكبيرة، وهذا هو السبب في أن محركات W12 ستختفي حتى نهاية العقد، وستتحول بنتلي إلى نسخة كهربائية بالكامل فقط بحلول عام 2030.

 مجموعة فولكس فاجن تتخلى عن 60% من سيارات الاحتراق بحلول 2030

من المحتمل أن تتخلى مجموعة فولكس فاجن عن السباق لأكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث الحجم في عام 2021، باعت 9.305.000 سيارة بينما قامت تويوتا بشحن 10.495.548 مركبة، إذا كنا نتحدث بشكل صارم عن أوروبا، فقد جاءت فولكس فاجن أولاً مع 3.158.559 سيارة، متقدمة على ستيلانتس بـ 3.081.590 وحدة.

السيارات الكهربائية فولكس فاجن SKODA W12 ستيلانتس العالم

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