مجموعة فولكس فاجن تتخلى عن 60% من سيارات الاحتراق بحلول 2030.. تفاصيل

تسعى الكثير من الشركات المصنعة للسيارات الى تحسين قوتها وتواجدها في الأسواق وبصفة خاصة فئة السيارات الكهربائية التي باتت تشهد منافسة كبيرة وشرسة، وتسعى مجموعة فولكس فاجن (وليس فقط علامة فولكس فاجن الأساسية) إلى التحول بشكل اكبر واوسع نحو الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز جودة منتجاتها، وتريد التركيز على عدد أقل بكثير من الطرازات من خلال التوقف عن إنتاج 60% من المركبات ذات محركات الاحتراق خلال السنوات الثماني المقبلة.
تم الكشف عن هذا الإفصاح المهم من قبل المدير المالي للشركة أرنو أنتليتز في مقابلة مع فاينانشيال تايمز: "الهدف الرئيسي ليس النمو، نحن أكثر تركيزًا على الجودة وعلى الهوامش، وليس على الحجم وحصة السوق، " ستستهدف العملية السوق الأوروبية حيث تمتلك فولكس فاجن ككل أكثر من 100 طراز منتشرة عبر علاماتها التجارية العديدة.
قد يجادل البعض بأن هذا التغيير قيد التنفيذ بالفعل نظرًا لأن Skoda أصبحت الآن باهظة الثمن مثل نظيراتها من فولكس فاجن، وعانت السيارات المباعة من قبل تكتل السيارات الألماني من ارتفاعات كبيرة في الأسعار في السنوات الأخيرة، ويبدو أن الاتجاه سيستمر مع ظهور المزيد والمزيد من السيارات الكهربائية، فمن المنطقي أن تشير الشركة بشكل فعال إلى بداية النهاية للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.
سيكون هناك عدد أقل بكثير من سيارات فولكس فاجن التي تعمل بنظام ICE للاختيار من بينها بحلول عام 2030، ويأمل المستهلكين أن ينعكس قرار الانتقال إلى السوق الأعلى ليس فقط في السعر المطلوب، ولكن في جودة المنتج أيضًا، نظرًا للوائح الانبعاثات الصارمة بشكل متزايد، فإن المحركات التقليدية الأكثر ضعفًا هي الوحدات ذات الإزاحة الكبيرة، وهذا هو السبب في أن محركات W12 ستختفي حتى نهاية العقد، وستتحول بنتلي إلى نسخة كهربائية بالكامل فقط بحلول عام 2030.
من المحتمل أن تتخلى مجموعة فولكس فاجن عن السباق لأكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث الحجم في عام 2021، باعت 9.305.000 سيارة بينما قامت تويوتا بشحن 10.495.548 مركبة، إذا كنا نتحدث بشكل صارم عن أوروبا، فقد جاءت فولكس فاجن أولاً مع 3.158.559 سيارة، متقدمة على ستيلانتس بـ 3.081.590 وحدة.