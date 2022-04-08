عمرو زكي: بداياتي أقوى من صلاح .. وهذه حقيقة ارتباطي بـ منة فضالي

حل لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور .

ونرصد لكم ابرز التصريحات خلال التقرير التالي:"

عمرو زكي: أنا قريب جدًا من أبنائي.. والأزمة مع شخصية أخرى

وأجاب "زكي" على سؤال العرافة، هل عمرو زكي جاحد على أبناءه وقاسي على زوجته!، قائلًا:"أنا قريب جدًا من أبنائي، ولكن هناك أزمة مع الشخصية التي خرج معها ابني".

عمرو زكي: معرفش رقم تليفون ابني ولا مكان سكنه.. ورحيل أبويا "كسر ضهري"

ورد عمرو زكي، على ابتسامته وحقيقة عدم تأثره بوفاة والده، قائلًا :" هل الابتسامة لها علاقة بالحزن على فقدان الأقارب؟.. الأمر ليس بهذه الكيفية، ومحدش ليه علاقة بموت والدي، لأن موت والدي كسر ضهري لأنه أغلى حاجة في حياتي".

عمرو زكى عن فترة اللعب لـ ويجان الإنجليزي: مكنش عندي ثقافة الاحتراف

رد لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، على صورة متداولة له في إحدي الملاهي الليلية، قائلًا "لو بعمل حاجة خطأ، مش هعملها في العلن".



عمرو زكي يوضح حقيقة ارتباطه بـ"منة فضالي": "دي أختي"

كشف لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، حقيقة ارتباطه بالفنانة منة فضالي، قائلًا "دي أختي.. بس مش كل البنات أخواتي".

عمرو زكي: بداياتي كانت أقوي من محمد صلاح

وتحدث زكي عن فترة احترافه بالدوري الإنجليزي، موضحا:" بداياتي كانت أقوى من محمد صلاح، ونصيحتي لكل الأندية مشروع الإعارة هو فاشل والبيع النهائي يجعل اللاعب مستقرًا.



عمرو زكي: كنت بشرب زمان قبل الحادثة وبطلت

وأوضح: "وقت الحادثة كان الفجر عشان كده الناس بتقول إني كنت شارب والحقيقة أنا كنت نازل مستعجل لأن عندي تعاقد مع قناة تاني يوم".

عمرو زكي: أهلي جوزوني وأنا عندي 18 سنة

وتحدث زكي خلال حواره بالبرنامج، عن تفاصيل حياته الشخصية، قائلا: "أنا حاليا مش متجوز أنا منفصل عن زوجتي وتزوجت وأنا عن 18 سنة، ودي كانت عقلية أهلي".