حياة كريمة.. محافظ أسيوط: توصيل الصرف الصحي لجميع القرى بتكلفة 15مليار جنيه

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها بالقرى والمراكز ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى وذلك ضمن خطة المحافظة والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تقديم حياة أفضل لأهالينا بتلك القرى.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس صابر عبد الرؤوف تنفيذ المشروعات بالهيئة .

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي قائلًا: إن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى حيث يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأوضح أن تلك المشروعات تستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيرًا إلى أن معدل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصل إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وقال المحافظ إنه جارى تنفيذ أكثر من 1500 مشروع بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه بجميع القطاعات وذلك بهدف إحداث تطوير شامل بعدد 149 قرية في 7 مراكز من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتية وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادي ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة.

وشدد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من المشروعات لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه المحافظ – خلال اللقاء – مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز وكافة الجهات لسرعة توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات عليها بقرى المحافظة المستهدفة، معلناً تقديمه للدعم اللازم لسرعة تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات.

ونوه إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى بالقرى المستهدفة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور وتذليل كل العقبات نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لكافة مواقع العمل ومتابعة معدلات الانجاز والتأكيد على مراعاة شروط ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال.