سحورك عندنا .. بيض أومليت بالجبنة وفلفل محشى بالجبن وسلطة جرجير بالبنجر

سؤال يحير كثيرون وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، وتشعر ربة المنزل بالاجهاج والإرهاق الشديد لذلك يمكنك تحضير وجبات سحور فى الثلاجة لعدد من الايام كل ما عليك فعله هو التسخين فقط فى الميكرويف أو على البوتجاز، يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.



مقادير بيض أومليت بالجبنة:

4 بيضات

4 ملاعق كبيرة دقيق

نصف كوب لبن

نصف كوب جبنة قريش

3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

ملح

فلفل أسود

سمنة

خبز للتقديم



طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة الشربيني

* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود

* يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة

* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا

* يغطى الخليط حتى تمام النضج

* يقدم البيض بالجبن مع الخبز

بطاطس بالمايونيز

- المقادير



بطاطس (مسلوقة و مهروسة)

معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

معلقة كبيرة مايونيز

معلقة كبيرة زيت ذرة

معلقة صغيرة ملح

الخطوات

- اخلطى البطاطس مع المايونيز والثوم والزيت وضيفى الملح وقلبى ثم صبى الخليط فى طبق التقديم وضعى القليل من الزيت على الوجه.

طريقة عمل فلفل محشي بالجبنة والبيض للشيف الشربيني.

المقادير :



4 عدد بيضة

4 عدد فلفل أخضر حلو

3 معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ناعم)

2 عدد طماطم (مخلية من القلب ومقطعة صغير)

2 معلقة كبيرة زيت

1 رشة ملح

1 كوب لحمة مفرومة

1 كوب جبنة موزريلا

1 عدد بصلة مفرومة

1 رشة فلفل اسود مطحون

½ كوب مشروم (مفروم خشن)

خطوات عمل فلفل محشي جبن

- فى طاسة على النار نضع الزيت والبصل واللحم ونقلب حتى يذبل.

- ثم نضيف المشروم ونقلب نضيف الطماطم ونقلب ثم تترك على النار حتى تنشف ماؤها تماما ثم ترفع من على النار وتتبل بالملح والفلفل.

- ننزع عنق الفلفل ويغسل جيدا ثم يجفف تماما ويرص فى بايريكس مدهون بالزيت.

- ثم نوزع الخلطة المعدة سابقا على وحدات الفلفل ثم نكسر بيضة فوق كل حبة من الفلفل.

- ثم نوزع فوقها الجبن والبقدونس توضع فى الفرن لحين أن ينضج البيض تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

مقادير سلطة الجرجير بالبنجر

جرجير بنجر مسلوق عين جمل زيت زيتون خل بلسمي عصير ليمون مشروم شرائح فلفل الوان

طريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر



* يتبل المشروم بالخل البلسمي، ويترك جانبا

* يقطع الخضار ويرص في طبق التقديم

* يتبل بالدريسينج، وتقدم

الدريسينج

* يخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الخل البلسمي

يمكنك تناول كوب من اللبن الرايب او كوب زبادي بجانب السحور.