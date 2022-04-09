سحورك عندنا.. ساندوتش الجبن مع البيض بالمشروم والحلو المحلاية السورية

تعد وجبة السحور مهمة فى رمضان،لذلك تشعر ربة المنزل بعبء كبير فى الأعداد والحيرة بين الأصناف كما يحذر اغلب أطباء التغذية من تخطى هذه الوجبة فى رمضان فهي لها فوائد عدة تجعل الجسم له القدرة على الصيام، لذلك يقدم موقع صدي البلد يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية.



تقدم الشيف غادة التلي ،طريقة عمل ساندوتش الجبن مع البيض بالمشروم والحلو المحلاية السورية.



ساندوتش الجبن المشوي

المقادير

خبز توست شرائح

جبن شيدر شرائح

زبد

الخطوات:

١- قومي بتسخين مقلاة تحمير على النار وضعي بها ملعقة كبيرة من الزبد.

٢- اخفضي النار قليلا ثم أضيفي شريحتين من خبز التوست للمقلاة.

٣- عندما يتغير لون شرائح التوست ليصبح مائلا للون البني الفاتح اقلبيهم على الجانب الأخر حتى يتغير لونهم أيضا.

٤- أخرجي شرائح التوست من المقلاة وأضيفي لكل منهما شريحة من جبن الشيدر ثم ضعي التوست فوق بعضه. تأكدي أن شرائح الجبن مساوية لحجم الخبز دون أية زوائد من الجوانب.

٥- ضعي الساندوتش في المقلاة مرة ثانية وقلبيه على الجانبين حتى تذوب شرائح الجبن وتصبح في حالة مثالية من اللزوجة والمطاطية التي ترغبينها.

٦- الآن حان الموعد لتخرجي الساندوتش من المقلاة وتنقليه إلى طبق تقديم مع القليل من الخيار المخلل .

مكونات عمل البيض بالمشروم :-



3 بيض. مشروم. بصلة. ملح. فلفل. ثوم. زيت نباتي.

طريقة تحضير عمل البيض بالمشروم

نقوم بوضع مقلاة على النار فيها زيت. نقوم بوضع الزيت في الطاسة. نضيف البصل على الثوم ونقلب المكونات. نقوم بإضافة المشروم ونستمر في تقليب المزيج.

نضيف الملح ونقلب المزيج ونضع الفلفل.

نقوم بخفق 3 بيضات ونقوم بقليها في طاسة.

بعد أن ينضج البيض نقوم بوضع المشروم عليه. نضع البيض بالمشروم في طبق التقديم مع خبز أسمر.

طريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر



* يتبل المشروم بالخل البلسمي، ويترك جانبا

* يقطع الخضار ويرص في طبق التقديم

* يتبل بالدريسينج، وتقدم

الدريسينج

* يخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الخل البلسمي



يمكنك تناول كوب من اللبن الرايب او كوب زبادي بجانب السحور.



محلاية سورية

المقادير

- حليب : 4 اكواب

(1/2 كوب حليب كمية إضافية)

- النشا : كوب

- سكر : ربع كوب (يمكنك تعديل كمية السكر حسب الحلاوة المفضلة)

- مستكة : سن (مطحونة مع ½ ملعقة صغيرة سكر)

- كريمة الطبخ : ربع كوب

- كريمة الخفق : 6 ملاعق كبيرة (للتزيين)

- فستق : 6 ملاعق كبيرة (مجروش ومحمص للتزيين)

- لوز : 6 ملاعق كبيرة (مبشور للتزيين)



طريقة التحضير

1- نضع الحليب في قدر على نار متوسطة.

2- بعد أن يغلي الحليب، نضيف السكر والمستكة مع التحريك المستمر حتى نتأكد من ذوبان السكر، ثم نضيف كريما الطبخ مع التحريك.

3- نخلط في وعاء الحليب الكمية الإضافية والنشا حتى يذوب النشا ونضيف الخليط إلى قدر الحليب السابق بالنشا إلى ونغلي المزيج لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر.

4- نسكب المزيح في أوان فردية ونتركها لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ثم تبرد في الثلاجة لمدة ساعة ونزين باللوز والفستق والكريم المخفوق