التنورة ووائل الفشني وأنغام مصطفى في رابع أيام احتفالات التنمية الثقافية برمضان.. تفاصيل

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية القافية احتفالا بشهر رمضان المعظم، ينظم الصندوق في التاسعة مساء الأربعاء 13 ابريل ( 12 رمضان ) عدد من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له.

وتستضيف قبة الغوري " بشارع الأزهر" عرض فرقة التنورة التراثية ، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ،وتقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية مثل الطبلة ، المزمار، الربابة ، السلامية.



جدير بالذكر، أن فرقة التنورة تكون عام 1988، شاركت في الكثير من المهرجانات الدولية والمحلية.



وبقصر الأمير طاز " بحي الخليفة " يقدم الفنان وائل الفشن مجموعة من أشهر الابتهالات الصوفية منها : “قمر سيدنا النبي”، “عيني لغير جمالكم”، ابتهال “يا كعبة البيت العتيق”، رسول الله، مولد سيدنا النبي، الكبر علي الدموع، موال بحر الدموع، بالإضافة إلى أشهر مقدمات المسلسلات الدرامية التى تغنى بها ومنها "طايع"، "واهو دا اللي صار".



كما يستضيف مركز ابداع بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك " بشارع المعز ، الفنانة أنغام مصطفي وفرقتها، ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أغاني التراث منها : "برضاك" ، "الشمعتين" ، "اللي تعبنا سنين في هواه" ، "أسمر يا سمراني ميدلي ورده" ، "على الحلوة والمرة"، "لو تعرفوا" ، "عيون القلب".



جدير بالذكر أن الفنانة "أنغام مصطفي" تخرجت من قسم الأصوات باكاديمية الفنون، وتعمل صوليست بفرقة الموسيقي العربية للتراث .



وبمركز ابداع الطفل " ببيت العيني " خلف الجامع الأزهر ، تبدا فعاليات " ورش رمضانيات " ، حيث تقام ورشة زخارف اسلاميه بعنوان "رمضانيات"، يتم فيها استخدام الخطوط و النقاط لعمل زخارف مبسطة وإنتاج لوحات فنية صغيرة اشراف الفنانة دعاء فتحي، كما تقام ورشة "رمضان زمان رحلة عبر الزمن" وعرض لأفلام قصيرة و صور من مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم قديما ومظاهر الاحتفال التي استمرت حتي الآن، والورشة اشراف رحمة محسن، ويعقب ذلك ورشة حكي بعنوان "الف ليلة وليلة" حكايات جديدة في كل أمسية "في الليل" ، "السحور" ، "احنا هنا" و يصاحب الحكي موسيقي رحمة محجوب.



كما يستمر بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة "عرض أوبريت الليلة الكبيرة .