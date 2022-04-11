حكم تناول المرأة أدوية تمنع نزول الحيض في رمضان.. الإفتاء توضح

ما حكم المرأة التي تتناول الأدوية لمنع نزول الحيض لاستكمال صيام الشهر كاملًا؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: الله خلق الأنثى بهذه المواصفات ولله حكمة في نزول دم الحيض ، وبالتالي فكما أحل الله للسيدات الصوم كسائر البشر، فهو عز وجل الذي حرمه عليها في فترة الحيض.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك ، قائلا: تناول العقاقير لمنع نزول الحيض جائز ، ولكن من الأفضل ترك الأمور لطبيعتها التي أقرها الله تصوم في الطهر وتفطر في حالة نزول الحيض .

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هل الزواج في رمضان عذرا للفطر

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان الرجل قد أفطر بأكل أو شرب ولم يعقد النية أصلا لصيام رمضان ظنا منه أنه ليس فرضا وهو حديث عهد بزواج، وهذا ظن خطأ، فإنه يكون عليه قضاء رمضان فقط ولا فدية عليه، لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره بالطعام والشراب.

وأوضح “عثمان” خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، أن الأكل والشرب كان أولا ظنا منه أن الزواج في شهر رمضان يبيح له ذلك ثم بعد الأكل والشرب كان يجامع، فلذلك نقول عليه صيام شهر رمضان كاملا هذا إن كان على قيد الحياة.

وأضاف “أمين الفتوى” أما بالنسبة لما ورد في السؤال، فإن هذا الرجل قد توفى، وعلى ابنه إن أراد أن يفعل ذلك أن يطعم عن كل يوم مسكينا من أوسط ما يأكل، وأما الزوجة فعليها إن كانت مستطيعة للصيام أن تقضى تلك الأيام صياما فقط ولا فدية عليها.