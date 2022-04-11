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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عقارب وثعابين وبيت آيل للسقوط.. معاناة أسرة من 7 أفراد في أسيوط

صدى البلد

أسرة تعيش مأساة حقيقية في منزل يحاوطه الخطر من كل الاتجاهات، ثعابين وعقارب من جهة وبيت مهدد بالانهيار من جهة آخرى، بمنطقة نزلة عبد الله بمحافظة أسيوط.

 

تقدم المواطن سيد شاكر، باستغاثة العاجلة عبر موقع صدى البلد ، يشكو فيها من بيت آيل للسقوط على أولاده الستة، ويعيشون في حالة رعب دائمة، وتلدغهم العقارب ليلا أثناء نومهم، ويعانون من هذه الأزمة سنوات طويلة دون استجابة من المسئولين.

 

وناشد سيد شاكر المسئولين بسرعة التدخل واغاثتهم من خطر العيش، حيث يعد أكبر أحلامهم العيش في سلام بعيداً عن كل هذه المخاوف، ويطالبوا الرئيس بحياة آدمية كريمة.

 

للتواصل مع الشكوى على الرقم: +20 114 409 7668

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة أسيوط القيادة السياسية موقع صدى البلد المواطنين بين الناس الشكوي حل مشاكل المواطنين الخط الساخن 5731

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