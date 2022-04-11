عقارب وثعابين وبيت آيل للسقوط.. معاناة أسرة من 7 أفراد في أسيوط

أسرة تعيش مأساة حقيقية في منزل يحاوطه الخطر من كل الاتجاهات، ثعابين وعقارب من جهة وبيت مهدد بالانهيار من جهة آخرى، بمنطقة نزلة عبد الله بمحافظة أسيوط.

تقدم المواطن سيد شاكر، باستغاثة العاجلة عبر موقع صدى البلد ، يشكو فيها من بيت آيل للسقوط على أولاده الستة، ويعيشون في حالة رعب دائمة، وتلدغهم العقارب ليلا أثناء نومهم، ويعانون من هذه الأزمة سنوات طويلة دون استجابة من المسئولين.

وناشد سيد شاكر المسئولين بسرعة التدخل واغاثتهم من خطر العيش، حيث يعد أكبر أحلامهم العيش في سلام بعيداً عن كل هذه المخاوف، ويطالبوا الرئيس بحياة آدمية كريمة.

للتواصل مع الشكوى على الرقم: +20 114 409 7668

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