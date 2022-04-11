صحة أسيوط: توزيع 13 ألف كرتونة مواد غذائية "تحيا مصر"

أكد الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط انه جاري الانتهاء من توزيع 13 ألف كرتونة مواد غذائية من مؤسسة تحيا مصر على العمالة المؤقتة والأكثر احتياجا بمديرية الصحة والإدارات الصحية بمختلف المراكز بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وقال وكيل وزارة الصحة انه بدأ التوزيع أمس الأول بعد إعداد كشوف العمالة المستحقة من أمن وخدمات معاونة ونظافة وموظفين من الأكثر احتياجا وتم توزيع الكراتين على مختلف الإدارات الصحية لتوزيعها على القطاع الصحي بالإدارات والمستشفيات المركزية والوحدات الصحية بالقرى .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى انه تم الانتهاء من توزيع نحو 75% من كراتين المواد الغذائية على أن ينتهي توزيع باقي الكراتين غدا الثلاثاء .