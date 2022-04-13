دنيا تانية الحلقة 11.. ليلى علوي تكتشف حقيقة حادث السيارة

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “دنيا تانية” العديد من الاحداث المشوقة.

استمعت ليلى علوي، لمكالمة إبنها مع صديقة لتعلم انهم كانوا سوياً بالسيارة عند صدم شخص، وان صديق ابنها هو الذي كان يقود السيارة وليس ابن حارس العقار.

ذهبت ليلى علوي لوالد صديق ابنها لكي يعترف بالحقيقة ولكنه رفض وهددها ان يقول ان ابنها هو الذي كان يقود السيارة.

وطلب مجدي كامل، من أحمد عزمي، 100 الف جنية مقابل أنه يعطيه عقد المنزل الذي قام حرامي بسرقه من خزنته.

يذكر أن كشف الفنان فراس سعيد عن كواليس مشهد تلقيه صفعة على وجهه من قبل الفنان ليلى علوى ضمن أحداث مسلسل دنيا ثانية والذى يعرض على شاشة قناة صدى البلد.

وقال فراس سعيد في تصريح خاص لصدي البلد: أن مشهد صفعي على الوجه والذى جمع بيني وبين ليلى علوي من أصعب المشاهد حتى الآن التي عرضت بالعمل ومازال هناك كثير من المفاجآت خلال أحداث العمل.

وأضاف فراس سعيد : كان تحضيري لهذا المشهد مختلفا حيث كنت حريصا على استحضار كم الشر الذى يملأ الشخصية إلى جانب حديثى مع المخرج أحمد عبد العال وليلى علوى.