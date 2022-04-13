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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

في رمضان !.. لماذا حضر إفيه عمرو مصطفى في مباراتي تشيلسي والزمالك .. شاهد

عمرو مصطفى - في رمضان
عمرو مصطفى - في رمضان

بأسلوب استفهامي رافض أطلق الملحن عمرو مصطفى في أحد حواراته كلمة "في رمضان !" التي كررها اكثر من مرة اعتراضًا على محتوى أحد المسلسلات المعروضة خلال الشهر الكريم منذ سنوات.

المقطع الذي لم تتجاوز مدته 3 ثواني اقتطع من برنامج العاشرة مساء على قناة دريم، ليصبح التريند الأهم والأكبر والأوسع انتشارًا منذ بداية شهر رمضان المعظم، متجاوزًا حتى الأعمال الدرامية خلال الشهر الكريم.

يصل للعالمية 

وتجاوزت عبارة عمرو مصطفى التي تحولت إلى إفيه ساخر، حدود الوطن العربي حيث بلغت العالمية وبالتحديد هوليود.

الممثلة الأمريكية الشهيرة إميليا كلارك نشرت صورة لها من مسلسل لعبة العروش الشهير، تستعيد بها ذكريات الجزء الأخير من المسلسل.

وحملت التعليقات على الصورة آلاف الردود بصورة عمرو مصطفى مع تعليق ( في رمضان ! ) لتتدخل إميليا كلارك من خلال تعليق وتطلب من المتابعين التوقف عن إرسال هذه الصورة.

ولم تنجح محاولات إميليا كلارك، حتى أُجبرت على تغيير صورة صفحتها لصورة عمرو مصطفى مشاركة في التريند العالمي.

وغيرت اميليا الصورة مرة أخرى ووضعت صورتها مدونًا عليها تعليق المتابعين الشهير ( في رمضان ).

في مباراة ريال مدريد وتشيلسي 

الغريب في الامر أن المعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي والمحبوب لدى المصريين بسبب تعليقاته وإفيهاته التي يواكب بها التريند، كان معلقًا على مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري ابطال أوروبا.

واختار البلوشي وصفًا لهدف المهاجم الألماني لنادي تشيلسي تيمو فيرنر، الذي تمكن من التسلل لمنطقة جزاء ومراوغة دفاعات ريال مدريد والإيقاع بهم ارضًا وتسجيل هدف رائع، بكلمة ( في رمضان ! بهذه الكيفية وهذه الطريقة في رمضان يا فيرنر !).

في مباراة الزمالك وفاركو 

وفي الدوري المحلي الذي شهد بالأمس مباراة صعبة لنادي الزمالك متصدر الدوري أمام فاركو وانتهت بنتيجة التعادل السلبي، لم يجد بلال علام وصفًا لأحداث نهاية المباراة سوى استخدام كلمة ( في رمضان !)

وشهدت نهاية المباراة أزمة كادت تصل للتشابك بالأيدي بين كل من لاعبي الزمالك إمام عاشور وطارق حامد وأبو جبل وشيكابالا مع مدافع فاركو عبدالله بكري الذي استفز إمام عاشور بالاحتافظ بالكرة بعد الصافرة.

وعلق بلال علام على المشهد قائلًا: استهدوا بالله يا رجالة .. في رمضان .. في رمضان !.

 

في رمضان عمرو مصطفى إميليا كلارك ريال مدريد وتشيلسي الزمالك وفاركو

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