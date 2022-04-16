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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مخاطر تناول الحامل الأطعمة الغنية بالتوابل .. عسر الهضم والحموضة والغثيان أبرز الأضرار .. تحسن المزاج وتفتح الشهية وتحفز التذوق وتقوي صحة الطفل أهم الفوائد

الأطعمة الحارة والحامل
الأطعمة الحارة والحامل

هل تناول الأطعمة الغنية بالتوابل  خطر على الحمل؟
 خرافات حول تناول الأطعمة الغنية بالتوابل عند الحامل
كيف تستهلكين الأطعمة الحارة بأمان؟
فوائد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل
كيف تدخلي البهارات في النظام الغذائي أثناء الحمل؟

تشتهر التوابل بنكهاتها وألوان مختلفة، لذلك ، قد تبحثين عن مثل هذه الأطعمة لتحسين مزاجك وشهيتك أثناء الحمل، لكن هل يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل؟ هل هى آمنة.

من الشائع اشتهاء نكهات ومواد غذائية معينة أثناء الحمل. على الرغم من أن السبب الدقيق للرغبة الشديدة في تناول الطعام الحار لا يزال غير معروف ، إلا أن التغيرات الهرمونية ونقص التغذية قد تكون العوامل الأساسية، ومع ذلك ، فإن الحمل مرحلة تتطلب أقصى درجات الحذر ، ومن الطبيعي أن نتساءل عن سلامة تناول التوابل، نستعرض لك من خلال السطور التالية التفاصيل بحسب ما نشره موقع هيلثي.

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هل تناول الأطعمة الغنية بالتوابل  خطر على الحمل؟
 

نعم ، من الآمن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل، لا توجد آثار معروفة للطعام الحار على نمو الجنين لذلك ، يمكن تناول البهارات بانتظام أثناء الحمل. 

ما هي الآثار الجانبية لتناول الحامل الطعام الحار ؟
 

الأطعمة الحارة لا تؤثر على الأم أو الجنين بطبيعتها. ومع ذلك ، فإنها قد تزيد من خطر الإصابة ببعض الحالات الشائعة لدى الأم.

عسر الهضم: وهو إزعاج شائع بين النساء الحوامل وخاصة في المراحل المتأخرة من الحمل. قد تؤدي التوابل إلى تفاقم عسر الهضم لدى النساء اللاتي يعانين من هذه الحالة بالفعل .
غثيان الصباح: هو اضطراب أثناء الحمل يتميز بالغثيان والقيء ونفور الطعام . قد يؤدي استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل إلى تفاقم غثيان الصباح لدى عدد قليل من النساء الحوامل.
الحموضة المعوية: تشكو معظم النساء الحوامل من حرقة معدة مزعجة أو ارتجاع خلال المراحل المتأخرة من الحمل. قد تؤدي الأطعمة الغنية بالتوابل إلى تفاقم أحماض المعدة ، مما يزيد من شدة حرقة المعدة.
تفاقم هذه المشكلات بسبب الطعام الحار قد يعتمد على عدة عوامل ، منها ما إذا كانت المرأة معتادة على تناول الطعام الحار ، وشدة البهارات ، وما إذا كان الطعام الحار قد تم تناوله مع مواد غذائية أخرى قد تؤدي إلى تفاقم هذه الظروف.

ما هي الخرافات حول الأطعمة الغنية بالتوابل بالنسبة للحامل؟

هناك العديد من الخرافات حول تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل. ربما تكون قد سمعت عن العبارات التالية ، والتي لم يتم دعم أي منها بأدلة علمية كافية.

تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل المخاض المبكر بسبب قدرتها العالية على توليد الحرارة.
يمكن أن تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل إعاقات خلقية أو حتى إجهاض.
يمكن أن تتسبب الأطعمة الغنية بالتوابل في أن يولد طفلك أعمى.
تعاني بعض النساء من تهيّج الرحم بسبب الطعام الحار الذي يسبب المخاض.
يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالتوابل لتحفيز المخاض.

 

كيف تستهلكين الأطعمة الحارة بأمان؟

إذا لم يسبب الطعام الحار أي مشاكل أثناء الحمل ، يمكنك تناوله بالطريقة المعتادة. ومع ذلك ، إذا زاد من شدة مشاكل الجهاز الهضمي ، يمكنك مراعاة الاحتياطات التالية عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل.
 

تجنبي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل في الخارج . بدلاً من ذلك ، قومي بإعداد الأطباق في المنزل حيث يمكنك مراقبة كمية التوابل.
تحققي دائمًا من قائمة المكونات وتواريخ انتهاء الصلاحية الموجودة على عبوات التوابل.
قللي أو تجنبي الأطعمة الحارة إذا كانت تسبب لك الانزعاج. يمكنك أيضًا محاولة الحد من نوع معين من التوابل.
شراء التوابل من العلامات التجارية المعتمدة من قبل السلطات المنظمة للأغذية فقط.

هل هناك فوائد لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل؟

تعمل لمسة التوابل على الطعام على تحسين مذاقه وقد توفر لك أيضًا الفوائد التالية أثناء الحمل.

يحفز براعم التذوق لدى الطفل: تشير دراسة إلى أن مستقبلات التذوق لدى الجنين تتطور بعد 30 أسبوعًا من الحمل. يبتلع الجنين كل يوم القليل من السائل الأمنيوسي. عندما تأكل المرأة الحامل طعامًا له نكهة معينة ، فإنها تتسرب إلى السائل وتدخل الطفل الذي لم يولد بعد إلى أذواق جديدة، لذلك ، يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل في النظام الغذائي أن تعرض الجنين للنكهة ، مما قد يساعد في تحفيز براعم التذوق لدى الجنين.
 

مفيدة للصحة العامة: قد تساعد التوابل في تحسين جوانب مختلفة من صحتك العامة أثناء الحمل. على سبيل المثال ، تشير إحدى الدراسات إلى أن أولئك الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالتوابل خمس مرات أو أكثر في الأسبوع لديهم مستويات منخفضة من مستويات الكوليسترول الضار (الدهون منخفضة الكثافة أو LDL) في دمائهم. تؤكد الدراسة أيضًا أن التوابل اللاذعة تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد (الدهون عالية الكثافة أو HDL) في الدم.

كيف تدخل البهارات في النظام الغذائي أثناء الحمل؟

يمكن دمج منتجات التوابل التالية في وصفات الطعام. ابدأي بكميات قليلة وأضفها باعتدال.

صلصة الكاري: يحتوي مزيج التوابل الهندي هذا على البصل والثوم والفلفل الحار والتوابل الشائعة الأخرى. وهي متوفرة في معظم المتاجر ، ويمكنك إضافتها إلى الكاري.
صلصة بيري بيري: وهي مصنوعة من الفلفل الحار والبصل والثوم والطماطم. لأنها غنية بالتوابل ، استخدمها بكميات ضئيلة.
بازلاء الوسابي: وهي البازلاء المطلية بالواسابي وهي بهار لاذع. يمكنك تناول هذا باعتدال لأنه وجبة خفيفة صحية.
الفلفل الأسود: الفلفل الأسود المطحون حديثًا له تأثير مهدئ وبيبرين مضاد للأكسدة. إنه آمن للاستهلاك أثناء الحمل.
 

 التوابل جزء من النظام الغذائي المعتاد في العديد من الثقافات في جميع أنحاء العالم. إذا كنتي تتناولين طعامًا حارًا دائمًا ، فلا داعي للتوقف عن تناوله أثناء الحمل إذا لم يسبب أي مشاكل. إذا لاحظتي تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الحموضة المعوية ، بسبب الطعام الحار أثناء الحمل ، فيمكنك تقليل أو تجنبي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل. تناولي التوابل باعتدال وكجزء من نظام غذائي صحي متوازن.

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