شروط الحمل بعد تكميم المعدة.. تعرف عليها

هناك العديد من الفتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج يشعرن بالخوف والقلق تجاه إجراء جراحات السمنة للتخلص من الوزن الزائد قبل الزواج ظناً منهن أن تلك الجراحة قد تؤثر على الحمل فيما بعد.

وأكد الدكتور محمد الفولي استشاري جراحات السمنة المفرطة و المناظير ونحت القوام، أن جراحات السمنة لا تؤثر تماما على الحمل بل تعتبر عاملا مساعدا قويا لحدوثه، خاصة بعد التخلص من السمنة، ولكن الحمل بعد اجراء جراحات السمنة له بعض الشروط التي يجب على المريضة الالتزام بها.

وأوضح أنه يفضل عدم حدوث حمل خلال ستة أشهر من إجراء جراحة تكميم المعدة ، ويمكن استعمال موانع حمل خلال الستة أشهر إذا كانت الفتاة متزوجة، لافتاً إلى أنه يجب ان يكون هناك فترة نقاهة كافية لاستعادة الجسم الفيتامينات اللازمة لاستقبال الجنين وتغذيته بشكل جيد.

وأشار إلى أنه بعد مرور ستة أشهر من إجراء الجراحة يبدأ الجسم يتزن وعملية نزول الوزن في هذا التوقيت تتم بشكل بطىء عن بعد العملية مباشرة، خاصة أن المريض يتناول مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية لتعويض الجسم ما يفقده من فيتامينات.

وأوصى الفولي بضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب الجراح الذي قام بإجراء العملية وعند الرغبة في الحمل يجب التحدث مع الطبيب اولا حتى يسمح بذلك، لأن هذا يتحدد حسب حالة المريض.