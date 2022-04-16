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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها مشاركته في الإنفاق..

نصائح بسيطة تساعد الزوجة في التعامل مع الرجل البخيل

نصائح سهلة تمكنك
نصائح سهلة تمكنك من التعامل مع الزوج البخيل

التعامل مع الزوج البخيل أمر صعب للغاية، وذلك لأن البخل لا يقتصر على المال وإنما يشمل البخل المشاعر والتعبير عن الحب، مما يجعل الحياة باردة بين الزوجين .

نصائح سهلة تمكنك من التعامل مع الزوج البخيل

وبالرغم من أن التعامل مع الزوج البخيل محبط للغاية، ولكن قد تضطر بعض السيدات إلى التعامل معه دون اللجوء إلى الإنفصال، وفقا لما نشر في موقع punch.

 

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ووفقا لما جاء في الموقع فهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع الزوج البخيل، والتي تساعدك في تخطي المواقف الصعبة فيما بينكم، ووشمل ما يلي :

 

 _ محاولة فهم أسبابه :

وقد يؤدي إجراء حوار مع زوجك لفهم اسبابه في عدم إنفاق المال بالشكل المطلوب، ويمكن أن يرجع الاسباب الى وجود مشاكل مادية لديه، أو معاناته من مشاكل بالعمل، وفي هذه الحالة يمكن التوصل لحلول وسط والتخلي عن الأشياء الغير ضرورية لمساندتهم .

 

_مشاركة الزوجة في الإنفاق :

وإن وجدت الزوجة بأن الزوج لديه مشاكل مادية، فعليكم الوصول إلى حل وسط يناسبك،ويمكن لمشاركة الزوجة في نفقات المنزل بقدر بسيط ان يكون حل ممتاز لتأمين المزيد من الدخل في المنزل .

 

نصائح سهلة تمكنك من التعامل مع الزوج البخيل

 

_ إبتكار خطط بديلة :

وإن فشلت الحلول السابقة ولم تجد الزوجة مبرر لبخل زوجها ، وعدم قدرتها على تغيير هذا السلوك، فيمكن للمراة حينها أن تقلل من إعتمادها عليه، وتحاول ان توفر ما تحتاجة دون اللجوء إليه .

 

_ الوصول لحلول وسط :

وأحيانا تشعر المرأة بأنها تتنازل عن الكثير  لمحاولة تغيير نمط حياتها نتيجة وجودها مع الزوج البخيل، لذا فإن المناقشة قد تكون أمر صحي في التعامل مع الموقف ووضع حدود في الإنفاق حتي وأن كانت الزوجة تشارك في الإنفاق مع زوجها.

 

_ تجنب استخدام أسلوب التهديد في الحوار :

ويمكن لإستخدام أسلوب التهديد مع الزوج البخيل ومتعند في تصرافته ان تجعل الامور تصل بينهم إلى مشاكل أكبر، ولكن يمكن لإستخدام صيغة الذنب ان تجبر الزوج على إنفاق المزيد من المال، ويمكن لهذا أن يتم ببعض العبارت البسيطة، مثل   متى آخر مرة قمت بطلب أمرا ما منك ؟ .. أنت تعلم أنني لن أطلب المساعدة ولكن لا يمكنني إنجاز الامر بدونك، ويمكن لهذه العبارت أن تنجح في التعامل مع الزوج البخيل.

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