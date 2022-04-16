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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات... طريقة عمل صينية جلاش بالجبنة

طريقة عمل صينية جلاش
طريقة عمل صينية جلاش بالجبنة

صينية جلاش بالجبنة من الأطباق الجانبية التي يمكنك تقديمها على سفرتك لأفراد أسرتك وضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل صينية جلاش بالجبنة.

مقادير صينية جلاش بالجبنة


جلاش

 سمنة 

جبنة بيضاء

 فلفل أخضر رومي

 طماطم مفرومة 

1 كوب لبن

 بيضة 

ملح

 فلفل أسود

 بيكينج باودر 


طريقة تحضير صينية جلاش بالجبنة


-تخلط الجبنة مع الفلفل والطماطم للحصول على الحشوة

-في بايركس يفرد طبقة من الجلاش وتدهن سمنة

-ثم تكرر الطبقات

-ثم تضاف الحشوة

-يضاف الجلاش وتدهن بالسمنة

-وتكرر طبقات الجلاش

-ثم يسقى بخليط البيض باللبن

-وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

* وتقدم

 

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