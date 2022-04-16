إغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفن الروسية.. غدا

ذكرت صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية، اليوم "السبت"، أن إيطاليا ستغلق موانئها أمام السفن الروسية بدءا من الغد الأحد.

ووافق الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا، وتشمل حظر دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.

كما منعت رومانيا السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الرومانية، باستثناء الأغراض الإنسانية الطارئة وعبور الطاقة اعتبارًا من الغد.

وقالت هيئة الموانئ الإيطالية إنه سيتعين على السفن التي تقيم حاليًا في الموانئ الإيطالية المغادرة فور الانتهاء من أنشطتها التجارية.