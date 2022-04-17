دراسة.. مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا

يعد الأفراد المصابون بداء السكري من بين الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا ، وهذا هو الوقت المناسب لهم ليكونوا أكثر يقظة في مراقبة نسبة السكر في الدم لديهم وإدارة حالتهم.

كما إن مرضى السكري يحتاجون إلى توخي الحذر أكثر من عامة الناس في اتباع النصائح الوقائية مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي، يحتاجون أيضًا إلى إيلاء اهتمام خاص للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يسبب تذبذب مستويات السكر في الدم يزيد بشكل عام من خطر حدوث مضاعفات أخرى ، وهذا قد يعني نتائج أسوأ في حالة فيروس كورونا لأن قدرة الجسم على مكافحة العدوى معرضة للخطر، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تعني مستويات السكر في الدم أعلى من الهدف أن الالتهابات الفيروسية تسبب التهابًا متزايدًا ، مما قد يجعل رد الفعل أسوأ.

ويعتقد بعض الخبراء أنه إذا تم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل جيد ولم تكن هناك أمراض مصاحبة أخرى ، ولا توجد حالات أخرى مرتبطة بمرض السكري مثل أمراض القلب - فإن تأثيرات فيروس كورونا قد لا تختلف عن تلك الخاصة بالأفراد المصابين.

ومع ذلك، لا يمكننا تأكيد هذا بشكل مؤكد حتى الآن ، ويجب على مرضى السكري توخي مزيد من اليقظة في مراقبة مستويات السكر في الدم لديهم وإدارة حالتهم أثناء هذا الوباء.