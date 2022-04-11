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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف مفاجأة في معدلات الضغط الطبيعي

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، معدلات ضغط الدم الطبيعي، مؤكدا أن هذا الأمر شهد تطورا كبيرا في معظم دول العالم.


وقال حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد «معدلات الضغط الطبيعي تتراوح ما بين 120-80، لكن أبحاث أجريت في الولايات المتحدة أثبتت أن هذا الرقم يعد المعدل الطبيعي، لكن ليس المثالي».


وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن «الأبحاث أثبتت أن الضغط المثالي يكون أقل من 120-80 بأرقام طفيفة كأن يكون 120-70»، مؤكدا أهمية «اختبار المنضدة المائلة» للتأكد من معدلات الضغط.
 

فيما نصح الدكتور حسام موافي، أحد مرضى السكر تلقى الأنسولين كعلاج؛ بعدم الصيام؛ مؤكدًا أنها رخصة منحها الله- عز وجل- للمرضى؛ وذلك من باب الحفاظ على النفس.

 

وقال "حسام موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مريض الفشل الكلوي لا يمكنه الصيام أيضًا، ناصحًا المرضى باتباع نصائح الأطباء في هذا الشأن.

 

وطالب باستشارة الطبيب في مثل هذه الأمور «بلاش نعشق العبادة اللي بتأذيني؛ اسأل دكتور»، لافتًا إلى أن الله رحيم جدًا ونصح مريض الأنسولين بالإفطار «افطر يا ابني على مسئوليتي».

حسام موافي الحالات الحرجة ضغط الدم ربي زدني علما

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