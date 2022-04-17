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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زيادة في حكة الجلد.. علامات تؤكد الإصابة بفشل الكبد

الكبد
الكبد

يحدث فشل الكبد عندما تتلف أجزاء كبيرة من الكبد، ولا يعود قادرًا على العمل بشكل صحيح، ويُعد الفشل الكبدي وأي شكل آخر من أشكال الأمراض المرتبطة بالكبد من الأمراض التي تهدد الحياة، لذلك فإنه يتطلب عناية طبية فورية. 

يحدث فشل الكبد عادة بشكل تدريجي ويمتد على مر السنين، تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا التهاب الكبد B والتهاب الكبد C واستهلاك الكحول على المدى الطويل وتليف الكبد وسوء التغذية، قد يصعب تشخيص أعراض الفشل الكبدي في بعض الحالات.

بعض العلامات الشائعة لتلف الكبد:

 

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أعراض فشل الكبد

1. تغيرات في لون البول: إذا كان لون البول داكنًا، فقد يكون ذلك علامة على تلف الكبد، هذا بسبب ارتفاع مستويات البيليروبين التي ينتجها الجسم، لا يستطيع الكبد التخلص من هذا، ويخرج عن طريق الكلى.

2. زيادة في حكة الجلد: تصبح البشرة أكثر حساسية خلال هذه الحالات وهو أمر شائع وغالبًا ما يؤدي إلى الحكة، بالإضافة إلى ذلك ، قد تواجه أيضًا زيادة في الكدمات وزيادة في رؤية الأوردة  .

3. نزيف معوي: يساعد الكبد على التجلط، وبدون ذلك يمكن أن يؤدي إلى نزيف في الأمعاء وإسهال أو إمساك.

الكبد أعراض فشل الكبد تغيرات في لون البول نزيف معوي حكة الجلد

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